汇丰指AI投资处于周期中段 科技股增长势头延续 提醒SpaceX上市将抽走流动性

汇丰投资管理亚洲股票高级投资专员Beth Wong表示，AI投资热潮目前处于整个周期的中段，相关半导体及设备公司的需求动能仍然强劲，供应普遍紧张，全球超大规模数据中心企业的AI资本支出，预计由今年的7500亿美元，增至明年的逾1万亿美元。

中国市场维持「增持」评级 看好半导体股

Beth Wong指出，考虑到亚洲在AI制造和组装供应链中占据主导地位，该行维持对亚洲和中国股票增持评级，但集中在定价能力和盈利动能良好的半导体和相关设备股。

SpaceX上市未触发资本泡沫爆破

火箭及卫星公司SpaceX即将美股上市，Beth Wong表示，大型科技企业集中上市将抽走市场流动性，但目前尚未触发全球资本市场泡沫破裂条件。她提醒，当前全球科技股成长行情仍具备延续基础，但新股上市密集及政策转向风险需保持警惕。

中国全年经济增长料4.5%至5%

宏观经济方面，该行指出，今年首季内地经济按年增长5%表现不俗，预期2026年全年内地经济有望按年增长4.5%至5%。

新兴产业成中国GDP增长核心

Beth Wong表示，中国经济正经历结构性转变，房地产对GDP的贡献已减半，创新相关的「新兴产业」贡献倍增，成为未来增长的核心。她指出，中国互联网公司下半年或迎来转机，过度激烈的竞争有望降低，且通胀趋于温和，但预计不会急速反弹。

另外，该行指出，印度短期表现将受中东局势发展及能源价格走势影响，持续看好中长期机遇，尤其是金融、基础建设及消费相关行业，受惠于稳健的国内资金流入，以及宏观不利因素消退后外资回流的可能性。