快手旗下可灵AI传进行Pre-IPO轮融资 投前估值180亿美元

据内媒引述消息报道，快手（1024）旗下视频生成大模型业务可灵AI正在进行分拆以来的首轮融资，投前估值为180亿美元。报道提到，这是可灵AI的Pre-IPO轮融资，而且该公司目前正按照2027年初能够递交港股上市申报材料推进相关工作。快手今日收报46.74元，跌约4.6%。

事实上，今年5月曾有报道指出，快手计划以200亿美元估值分拆可灵AI，并计划融资20亿美元，惟目前交易尚未敲定；若交易完成，可灵将是目前全球估值最高的视频生成大模型独立产品。

其后快手发公告回应称，注意到有媒体报道公司有意就集团可灵AI之相关资产及业务获取外部融资及拟议独立上市，表明正在评估拟议重组可灵AI之相关资产及业务的方案，其中或涉及引入外部融资，相关拟议方案仍处于初步阶段，尚未就此签署任何最终协议，亦不保证有关拟议方案将会进行。

