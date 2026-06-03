高盛上调台湾和韩国股市预测 看好AI投资令科技硬件盈利大增
更新时间：14:54 2026-06-03 HKT
发布时间：14:54 2026-06-03 HKT
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随着AI热潮重塑资本市场格局，高盛上调了对台湾和韩国股市的预测，包括上调台湾加权指数评级至「增持」，目标价为51000点；以及将韩国综合指数目标价由9000点上调至12000点，为华尔街策略师给予的最高值之一。至于摩通今年5月发布的乐观情境预测中，则给予韩国综合指数目标价10000点。
3大晶片制造商盈利强劲
据彭博报道，受惠于台积电的强劲表现，台湾加权指数今年以来已上涨近60%；韩国综合指数亦因三星电子和SK海力士的股价上涨而翻了一番。报道又指，上述3间晶片制造商在过去一年的市值均陆续突破了1万亿美元，这主要归功于其亮眼的盈利，而高盛策略师亦预计这一正面趋势将持续。
高盛表示，AI投资将使科技硬件在2028年及以后实现强劲的盈利成长，并预计韩国今年将以320%的利润增长领先亚洲；其次是台湾，预计将增长48%。
市场大升之后 回调风险增加
不过，该行承认市场大幅上涨之后，可能会出现回调，使其「容易受到获利回吐的影响」，而且外国投资者尤其谨慎，今年已净卖出价值700亿美元的韩国股票。
该行又指，韩国和台湾股市的超强表现增加了大幅回调的风险，尤其是在投机头寸增加的情况下，因此建议使用期权结构进行对冲，但该行「仍然对这两个市场持乐观态度」。
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