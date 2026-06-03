SpaceX据报IPO每股定价135美元 集资750亿美元 史上规模最大

据路透引述消息报道，马斯克旗下SpaceX计划将其首次公开招股（IPO）定价为每股135美元，拟发行5.556亿股股票，集资750亿美元（约5,850亿港元），为有史以来规模最大的IPO，估值将高达1.75万亿美元。

SpaceX路演周四才开始

报道指出，SpaceX在现阶段已设定具体定价极为罕见，因在一般情况下，计划上市公司会在路演前设定一个价格区间，然后透过一系列路演与投资者沟通，直到市前一天才会定价，而SpaceX的路演将于周四开始。

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