恒指大跌405点 ATMX重新拖累 腾讯挫3% 光通信及PCB股有炒作 专家指两万六属止步区｜港股收市

AI炒作热潮未消退，除休市的韩股外，亚洲主要股市普遍走高，日、台股市再破顶，但港股则与其他亚洲主要股市走势背离。恒指日前飙升640点无以为继，受科网股拖累下低开低走，全日下跌405点或1.6%收市，收报25633点，回吐前一交易日大半升幅，兼失守26000关。大市成交回落至3229亿元。不过北水趁机买货，净流入186.83亿元，连续第五日净流入。

亚洲股市中，日经平均指数大升1667点或2.5%，为区内表现最佳的主要指数；台湾加权指数扬901点或2%；上证指数亦升8点或0.2%。

恒指周三低开85点后，随著重磅科网股跌幅扩大，午市最多跌469点，最终全日收报25633点，跌405点；国指收报8596点，跌166点或1.9%；科指收报5056点，跌142点或2.7%。

美团急泻6%

科网股再成拖累大市元凶，其中腾讯（700）据报无法确定微信AI代理何时推出，上线时间仍取决于监管机构的审批，股价挫3.2%，收报466.4元。美团（3690）走低6%，收报80.4元；小米（1810）挫3.5%，收报28.58元；阿里巴巴（9988）下滑3.3%，收报126.6元。传快手（1024）旗下的可灵AI正进行首轮融资，股价泻4.6%，收报46.74元。

晶片股受捧 中芯升1%

在AI热潮下，晶片股多数受捧。中芯国际（981）扬1.2%，收报92.95元；华虹半导体（1347）向上2.6%，收报151.7元。澜起科技（6809）大升6%，收报403元；壁仞科技（6082）扬1.1%，报62.35元。

另外，光通信、印刷电路板（PCB）、存储概念亦逆市走强，曦智科技（1879）急升16.8%，收报708元；长飞光纤光缆（6869）飙升10.7%，收报257.6元；建滔积层板（1888）扬9.6%，收报54.25元；兆易创新（3986）涨3.4%，收报735.5元。

药明生物插7%蓝筹最弱

据外电报道，美国拟将对中国投资限制措施扩至生物技术产业，生科医药股低走。药明生物（2269）大跌7%，收报32.68元，为表现最差蓝筹股；石药集团（1093）下滑4.2%，收报7.25元；中国生物制药（1177）跌2.3%，收报4.77元；翰森制药（3692）跌2.3%，收报30.3元。

个股方面，博泰车联（2889）收购一家从事通信晶片开发的集成电路设计企业控股权，该股扬5.3%，收报227.4元。老铺黄金（6181）遭花旗唱淡，指其价格敏感客户流失，该股跌1.7%，收报518元。

首挂新股首钢朗泽（2553）国际配售认购不足，该股收报21.06元，较招股价升44.2%，不计手续费，一手帐面赚1292元。

李泽铭料下试25000点支持

Blue Water Capital首席投资官李泽铭表示，港股重磅股腾讯澄清尚未有推出AI助手明确时间表，犹如兴奋后泼冷水，市场情绪迅速降温，加上科网股本身高位蟹货重重，不少投资者一见跌市就离场沽货，导致港股急升过后沽压沉重。

李续指，现阶段市场资金的炒作已从AI下游应用，转向上游基础设施，包括半导体、PCB、晶片及光通讯等领域，料科网股短期内延续弱势，港股或暂缺突破契机，料恒指上试26000点关暂有阻力，将在25000点水平徘徊。

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恒指今早低开85点至25953点后，已是半日最高位，且越跌越急，最多曾跌466点，低见25572点，截至中午报25599点，跌439点或1.69%，半日成交1,697亿元；科指中午报5076点，跌122点或2.35%。

微信AI代理未确定何时推出

重磅蓝筹股中，「ATMX」再成拖累大市元凶，其中腾讯（700）据报无法确定微信AI代理何时推出，上线时间仍取决于监管机构的审批，股价急挫3.9%；阿里（9988）跌3%；美团（3690）及小米（1810）亦分别跌6%及3.2%，单计4股已合计累恒指跌208点。

中金称李宁与球星签约尚处初期

若以股价变幅计，李宁（2331）半日跌逾6%，为表现最差蓝筹，快手（1024）及石药（1093）亦齐跌5%，药明生物（2269）亦跌4.9%。消息面上，中金发报告指李宁与球星签约尚处初期，相关费用规划待明晰，维持其2026及27年EPS预测1.19及1.31元不变，目标价亦维持27.5元不变。

迈威尔科技带飞光通信概念股

另一方面，美股迈威尔科技（Marvell，MRVL）身获英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋力撑成为「下一家万亿美元公司」，刺激股价急升，连带在港上市光通信概念股也有炒作，其中曦智科技（1879）升22%、长飞光纤（6869）升17%，剑桥科技（6166）升逾14%，鸿腾精密（6088）及俊知集团（1300）亦分别升11%及8%。

此外，个别AI半新股也有炒作，其中五一视界（6651）、果下科技（2655）及澜起（6809）均升逾一成。

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0920：美国总统特朗普早前表示，美国与伊朗之间的对话一直在持续进行，但中东战火却再起，于当地时间6月3日凌晨，伊朗伊斯兰革命卫队与美国中央司令部接连发表声明，证实双方在霍尔木兹海峡及周边地区展开激烈的导弹与无人机对轰，战火甚至导致巴林、科威特及阿联酋的机场全面暂停营运。国际油价继续回升，布兰特期油及纽约期油今早分别升约1.2%及1.3%，报97.14美元及94.95美元。

迈威尔科技大升32% 盘后再涨

不过，市场对AI狂热压倒中东忧虑，美股三大指数周二继续向上，其中道指收市升228点或0.45%，报51307点；标指升9点或0.13%，报7609点；纳指升7点或0.03%，报27093点。至于反映中概股走势的金龙指数，亦升1.83%至6805点。

市场焦点落在迈威尔科技（Marvell，MRVL）身上，该股获英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋力撑成为「下一家万亿美元公司」，股价急升逾32%至290.79美元，盘后再升逾9%至318.83美元。

日股破顶 韩股休市一天

亚太区股市方面，日股今早暂升逾2%至68140点，盘中曾见68293点，再创新高；韩股则因地方选举投票日休市一天。港股方面，恒指今早低开85点，报25953点。蓝筹股中，联想（992）急挫近8%，为跌幅最大蓝筹。

昨日强势的重磅科技股个别发展，腾讯（700）再升0.5%；美团（3690）亦升0.2%；阿里巴巴（9988）回吐0.7%；京东（9618）跌1%；小米（1810）亦跌0.4%。

博泰车联拟购芯片企业

个股消息中，博泰车联（2889）订立股份收购意向备忘录，与中国平安私募股权投资平台平安资本作为买方拟以现金方式收购一家从事通信芯片开发之集成电路设计企业控股权。该股开市报220元，升1.85％。

阅文逾4亿购武汉艺画开天

此外，阅文（772）向腾讯（700）旗下林芝利创收购武汉艺画开天文化传播28.22%股权，代价4亿元人民币；完成后，将持有艺画开天合共约59.7%股权，但不会取得控制权。阅文开市报25.96元，升1.25％。

首钢朗泽国际配售认购不足

新股方面，首钢朗泽（2553）公开发售部份录约1,420倍超购，一手中签率2%，惟国际配售认购不足，仅0.95倍认购。更值得留意的是，该股回拨后的公开发售比例为15%。首钢朗泽开市报28元，仍升91%。

北水动向方面，昨日净买入港股22.23亿元，中芯（981）、中海油（883）及康方生物（9926）分别获净买入9.51亿元、3.83亿元及3.44亿元；而腾讯（700）、小米（1810）及美团（3690）分别遭净卖出21.09亿元、9.17亿元及7.16亿元。

