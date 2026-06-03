中东战火再起 恒指低开85点 联想急挫近8% 首钢朗泽公开发售回拨至15%｜港股开市

美国总统特朗普早前表示，美国与伊朗之间的对话一直在持续进行，但中东战火却再起，于当地时间6月3日凌晨，伊朗伊斯兰革命卫队与美国中央司令部接连发表声明，证实双方在霍尔木兹海峡及周边地区展开激烈的导弹与无人机对轰，战火甚至导致巴林、科威特及阿联酋的机场全面暂停营运。国际油价继续回升，布兰特期油及纽约期油今早分别升约1.2%及1.3%，报97.14美元及94.95美元。

迈威尔科技大升32% 盘后再涨

不过，市场对AI狂热压倒中东忧虑，美股三大指数周二继续向上，其中道指收市升228点或0.45%，报51307点；标指升9点或0.13%，报7609点；纳指升7点或0.03%，报27093点。至于反映中概股走势的金龙指数，亦升1.83%至6805点。

市场焦点落在迈威尔科技（Marvell，MRVL）身上，该股获英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋力撑成为「下一家万亿美元公司」，股价急升逾32%至290.79美元，盘后再升逾9%至318.83美元。

日股破顶 韩股休市一天

亚太区股市方面，日股今早暂升逾2%至68140点，盘中曾见68293点，再创新高；韩股则因地方选举投票日休市一天。港股方面，恒指今早低开85点，报25953点。蓝筹股中，联想（992）急挫近8%，为跌幅最大蓝筹。

昨日强势的重磅科技股个别发展，腾讯（700）再升0.5%；美团（3690）亦升0.2%；阿里巴巴（9988）回吐0.7%；京东（9618）跌1%；小米（1810）亦跌0.4%。

博泰车联拟购芯片企业

个股消息中，博泰车联（2889）订立股份收购意向备忘录，与中国平安私募股权投资平台平安资本作为买方拟以现金方式收购一家从事通信芯片开发之集成电路设计企业控股权。该股开市报220元，升1.85％。

阅文逾4亿购武汉艺画开天

此外，阅文（772）向腾讯（700）旗下林芝利创收购武汉艺画开天文化传播28.22%股权，代价4亿元人民币；完成后，将持有艺画开天合共约59.7%股权，但不会取得控制权。阅文开市报25.96元，升1.25％。

首钢朗泽国际配售认购不足

新股方面，首钢朗泽（2553）公开发售部份录约1,420倍超购，一手中签率2%，惟国际配售认购不足，仅0.95倍认购。更值得留意的是，该股回拨后的公开发售比例为15%。首钢朗泽开市报28元，仍升91%。

北水动向方面，昨日净买入港股22.23亿元，中芯（981）、中海油（883）及康方生物（9926）分别获净买入9.51亿元、3.83亿元及3.44亿元；而腾讯（700）、小米（1810）及美团（3690）分别遭净卖出21.09亿元、9.17亿元及7.16亿元。

