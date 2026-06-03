腾讯爆发力不容忽视｜唐牛

恒指昨日大升640点，重上26000点。传统科网股全部师兄弟归位，腾讯（700）大升一成，美团（3690）挟高9%。

炒作持久力较美团优胜

论炒作持久力，腾讯应较美团优胜。无他，美团爆升背后，靠的是一份比预期好的业绩：外卖大战结束，亏损收窄，但未见有新的炒作催化剂。腾讯则不同，传闻旗下微信推AI助理，并将计划升级至「最高战略优先级」，AI含量几何级数上升，一旦成功吸引资金进场，爆发力不容忽视。

唔好忘记，当日龙虾AI agent曾带动腾讯冲至近600元，如今股价仍在四字头，大落后也。

唐牛

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