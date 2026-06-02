Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股高位反复 道指新高后倒跌 Google母企配股跌3%

股市
更新时间：22:08 2026-06-02 HKT
发布时间：21:45 2026-06-02 HKT

美股在高位欠承接，早段反复，道指再创新高后倒跌逾100点。

道指报50962点，跌116点；标指报75952点，跌7点；纳指报27082点，跌4点。

Alphabet及微软齐脚软

Google母企Alphabet（GOOG）配股集资800亿美元发展AI，股价大跌逾3%。微软（MSFT）与Nvidia（NVDA）联手推AI电脑后，股价后劲不继，微软亦大跌3%。

Nvidia升3%

至于Nvidia则逆市升3%，Nvidia行政总裁黄仁勋指与迈威尔科技（Marvell，MRVL）正在巩固合作关系，Marvell更飙升逾23%。

专家：Google集资消息负面

金融资讯机构Vital Knowledge创办人Adam Crisafulli指，Alphabet在市场融资消息负面，质疑该集团在业务规模、盈利增长、利润率及现金流而言，属于伟大的高业模式，却无法透过自身营运来支持AI发展，其他企业亦难以做到。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
时事热话
12小时前
01:33
宣称Danny父母 拒入境处DNA检测要求 邓炳强：以疏忽照顾儿童罪拘捕两人
社会
7小时前
美孚站婆婆几十张「单程车飞」散落一地 网民揣测涉另类「逃票」 港铁回复实情竟然系咁？
社会
2026-06-01 17:31 HKT
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
TVB御用宫女张韦怡告姑仔诽谤获判胜诉 姑仔须赔偿逾312万元及利息
TVB御用宫女张韦怡告姑仔诽谤获判胜诉 姑仔须赔偿逾312万元及利息
社会
8小时前
翁金骅涉体罚学生｜消息：学生及家长拒绝报警及落口供 认为属纪律教育
01:39
翁金骅涉体罚学生｜消息：学生及家长拒绝报警及落口供 认为属纪律教育
突发
2小时前
八达通优惠｜一连3个月大派$50现金回赠！即睇简单3步领取增值额
八达通优惠｜一连3个月大派$50现金回赠！即睇简单3步领取增值额
生活百科
10小时前
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
影视圈
2026-06-01 15:30 HKT
94年落选港姐钟洁怡走出丧夫阴霾生日状态大勇 沉淀四年化身「心灵鸡汤KOL」迎新生
94年落选港姐钟洁怡走出丧夫阴霾生日状态大勇 沉淀四年化身「心灵鸡汤KOL」迎新生
影视圈
9小时前
「上海姥姥」进军早市！推$39起粢饭/担担面套餐免茶钱加一 掀网民两极热议：不是走平价路线
「上海姥姥」进军早市！推$39起粢饭/担担面套餐免茶钱加一 掀网民两极热议：不是走平价路线
饮食
9小时前