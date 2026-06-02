美股高位反复 道指新高后倒跌 Google母企配股跌3%
更新时间：22:08 2026-06-02 HKT
发布时间：21:45 2026-06-02 HKT
发布时间：21:45 2026-06-02 HKT
美股在高位欠承接，早段反复，道指再创新高后倒跌逾100点。
道指报50962点，跌116点；标指报75952点，跌7点；纳指报27082点，跌4点。
Alphabet及微软齐脚软
Google母企Alphabet（GOOG）配股集资800亿美元发展AI，股价大跌逾3%。微软（MSFT）与Nvidia（NVDA）联手推AI电脑后，股价后劲不继，微软亦大跌3%。
Nvidia升3%
至于Nvidia则逆市升3%，Nvidia行政总裁黄仁勋指与迈威尔科技（Marvell，MRVL）正在巩固合作关系，Marvell更飙升逾23%。
专家：Google集资消息负面
金融资讯机构Vital Knowledge创办人Adam Crisafulli指，Alphabet在市场融资消息负面，质疑该集团在业务规模、盈利增长、利润率及现金流而言，属于伟大的高业模式，却无法透过自身营运来支持AI发展，其他企业亦难以做到。
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