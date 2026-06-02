老虎国际暂停客户境内开仓交易及入金 不影响境外服务

互联网券商老虎证券母企老虎国际公布，6月12日起暂停境内交易开仓及资金转入，仅支持卖出及转出资金。

老虎：落实2年集中整治期监管要求

老虎国际表示，为落实2年集中整治期的行业监管要求，推动跨境证券业务规范发展，将对存量投资者帐户在中国境内的服务进行相应调整。老虎指，自6月12日起，针对在境内交易服务，暂停股票等所有品种的新开仓、加仓交易，仅支持卖出、平仓操作；针对在境内资金划转服务，暂停资金转入，转出功能保持正常，全力保障客户资金安全。

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不影响全体客户资产安全

老虎表示，本次调整不会影响为存量投资者在境外提供服务，亦不影响全体客户现有资产安全，客户可正常查询帐户、持有及卖出已有持仓。

中证监罚老虎逾4亿人币

近日中监证打击非法跨境炒股，包括点名老虎在内多家互联网券商，涉及在内地境内非法经营证券业务，当局向老虎处以3.081亿元人民币罚款及没收约1.031亿元人民币违法所得。

老虎早前回应指，诚恳接受处罚决定，正全力配合监管机构的工作，并将严格落实监管机构所要求的各项整改措施。老虎今天（2日）业绩指出，预计有关一次性支出，不会对业务营运或长期发展造成重大不利影响。

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