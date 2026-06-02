光大证券国际下调恒指目标至28000点 挑战3万点有难度 估值料仍向上修复

光大证券国际公布今年下半年市场展望，预料在内地经济基本面向好，以及在估值回落下，港股下半年有机会再试今年高位，恒指目标为28,000点，科指目标为6,000点，均较去年底恒指30,000点及科指6,600点有所下调；至于上证指数目标维持4,500点。该券商指，下半年重点关注人工智能、创新医药、电力设备及内需消费新四大板块。

维持恒指未来12个月见3万点

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，港股目标较去年12月目标有所调低，并非出于看法转向悲观，而是来自客观因素，因上半年恒指在美伊战事而有所回落，未来六个月内从现水平重返30000点有较高难度，但仍维持对未来12个月上试30000点的预期。

25000点属中长期配置水平

伍礼贤续指，目前恒指预测市盈率回落至略高于过去5年均值约11.6倍水平，随著企业盈利增加，港股估值已较6个月前更吸引，同时在内地经济向好的基本面之下，港股估值有望重新向上修复，加上外围市况强劲，以及内地股市有望在下半年走出创新高行情，均有助带动港股回升。他又指，现时恒指对应预测股息率约为3.3厘，属合理水平，而恒指在25000点水平的股息率则为3.5厘以上，正是中长期价值配置区间。

北水短炒比例提升

北水走势方面，伍说，今年以来北水持续流入的状态未变，但出现单日大额净流出情况，较以往显著，说明资金正从过去「买入并持有」转向「短暂部署」，预计与恒指上半年波幅细有关。他续指，北水的年度流入规模仍与港股表现大致呈正相关，按今年流入节奏推算，若北水下半年维持当前流入势头，全年恒指升幅虽然低于2025年的27.8%，但仍有望超过2024年的17.7%。

SpaceX上市或构成调整压力

美股新股巨无霸SpaceX计划于6月12日上市，光大证券国际环球市场及外汇策略师汤丽鸿表示，SpaceX当前估值已较最初有所下调，上市节奏也加快，因此认为在上市前阶段，其本身不太可能引发美股整体泡沫，但上市后可能对美股军工及航天相关板块带来短期调整。

港美股下半年料有向上空间

对于下半年配置，伍礼贤说，港股及美股下半年均有向上空间，但带动因素不同，其中港股仍处于大型上升趋势当中，受益于大型科技股估值已处历史低位；美股则由资金依然集中炒作科技股所带动。

倡股票债券「七三比」

汤丽鸿补充，建议投资者维持股票70%、债券30%的部署，以有效应对下半年各国的地缘政治紧张或流动性收紧的情况。具体操作方面，她认为债券可配置30年期美债，其当前收益率达4.8%至4.9%回报，兼具抗跌性与防御价值；而股票或可关注美股AI产业链，包括应用层面和晶片板块。

金价目标上调至5600美元

对于人民币及黄金的下半年展望，汤丽鸿表示，对人民币维持中性偏好的看法，随著中国经济结构优化，人民币在国际贸易与储备中的信心正逐步提升，预计离岸人民币在下半年有望返回6.7水平，可成为分散美元风险的精选货币之一。她续指，由于美国联储局领导层更替，及利率决策透明度增加，美元大升空间受限，同时在全球不确定性加剧下，黄金作为多元配置的避险核心地位不可动摇，故上调现货金价2026年下半年的目标价至每盎司5,600美元，去年底预测2026年的目标价为每盎司4,950 美元。