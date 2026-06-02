老虎证券首季经调整转蚀2380万美元 受累中证监罚款 料不对营运重大影响

老虎国际（美：TIGR）公布，首季业绩转盈为亏，录得经调整亏损2,380万美元，去年同期赚3,600万美元，主要由于遭中证监打击非法炒股，处以3.081亿元人民币罚款及没收约1.031亿元人民币违法所得，在业绩中入帐约5970万美元支出所致。老虎指，已诚恳接受处罚，预计一次性支出不会对业务营运或长期发展造成重大不利影响。

经营利润增18%

老虎国际指出，今年首季收入录得1.55亿美元，按年增长26.3%；经营利润为4,755万美元，增长17.5%。

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净入金达29亿美元

期内新增入金客户2.9万名，绝大部分来自香港及新加坡，带动总入金客户数达128.3万名，按年增长11.3%。老虎指，该公司业务活跃度持续提升，季内总交易额3,239亿美元，按年增长49%；其净入金延续强劲增长势头，达29亿美元，推动客户总资产录589亿美元，按年增长28.4%。

香港净入金按季双位数增长

该公司续指，香港市场总交易金额及订单量，分别按年增长536%及89%，开户总数按年增长104%，净入金亦按季达双位数增长。其中港股正股交易金额及订单量按年均增长191%，加密货币托管规模及交易金额，分别按年增长139.7%及60.9%。

创办人巫天华：业绩仍稳健增长

老虎国际创办人兼行政总裁巫天华表示，尽管首季市场情绪及交易活跃度受到地缘政治波动、高利率预期及市场对滞胀担忧等因素影响，该公司收入及经营业绩仍实现稳健增长，并持续扩大用户基础及客户资产规模。

他指出，海外市场客户规模及资产规模稳步增长，香港市场延续稳健节奏，总部新加坡单季净入金亦超过10亿美元。

AI发展方面，老虎指，其TigerAI对话人数及对话次数，分别按年劲增135%及近481%，季内TigerAI正式升级至多Agent架构，透过判定任务复杂度、用户语言、问题类型及场景需求，将用户请求分发予最合适的模型处理，并推出聚焦期货的智能助手。

未来一年斥5000万美元回购

老虎国际指出，已订立新一轮回购计划，于今年6月1日起未来一年内，斥资最多5000万美元回购股份。

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