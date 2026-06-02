黄仁勋称Marvell可能成「下一家万亿美元公司」 盘前股价急升逾两成

在2026年台北Computex的第二天，英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋表示，迈威尔科技（Marvell）可能成为「下一家万亿美元公司」，并表示两家公司之间正在巩固合作关系，以扩展为下一代AI数据中心提供动力所需的关键网络和连接基础设施。受消息影响，迈威尔科技（MRVL）盘前曾急升逾22%，报268美元，市值约2,345亿美元。

已对Marvell进行战略投资

黄仁勋将Marvell在AI数据中心互联领域的核心地位与AI算力需求的爆发式增长直接挂钩，并透露Nvidia已对Marvell进行了战略投资。Marvell行政总裁Murphy则对此回应，「自Nvidia入股以来，Marvell股价表现良好：感谢Jensen，一路跟投就行了」。

