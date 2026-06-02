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港交所与哈萨克交易所合作 拓中亚市场资本互通 推动股票双重上市

股市
更新时间：15:58 2026-06-02 HKT
发布时间：15:58 2026-06-02 HKT

港交所（388）宣布，已与负责哈萨克阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）策略发展的AIFC管理局及旗下的阿斯塔纳国际交易所（AIX）签署两份合作备忘录，以加强协作并提升香港与中亚之间的资本市场互联互通。

AIFC于2018年成立，是哈萨克的国际金融枢纽，也是资金流向中亚、高加索及欧亚经济联盟的门户。AIX则在AIFC的监管框架下运作，并吸引越来越多国际投资者参与，其国际股东包括证券交易所及投资银行。

推进绿色金融合作

根据与AIFC管理局签署的合作备忘录，港交所将推进气候转型、减碳及绿色金融等领域的合作，包括可持续航空项目的开发、融资及落实；双方亦将于大宗商品市场的交易及生态圈发展等方面展开合作，并支持早期采矿项目的融资活动。

拓展跨境上市机遇

在与AIX的合作备忘录下，两家交易所将合作拓展跨境上市机遇，推动股票双重上市（包括主要上市及第二上市），以及债务证券在双方交易所跨境上市。双方亦将建立定期沟通机制，了解市场发展趋势，并评估进一步的业务合作机会。

港交所行政总裁陈翊庭表示，中亚在全球大宗商品及可持续发展领域的重要性持续提升，这次多方合作将有助全球发行人及投资者开拓新机遇，透过与AIX探索两地跨境上市，以及与AIFC管理局在绿色金融及大宗商品领域展开合作，可进一步巩固港交所作为市场互联互通桥梁的角色，同时支持香港与中亚的资本双向流动。
 

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