腾讯阿里终迎强势反弹 专家称资金轮动 看好美团复苏 大市下半年可挑战28000 

重磅科技股周二（2日）迎来大反弹，市传腾讯（700）于微信测试AI代理平台，加上阿里巴巴（9988）发布全新AI大模型，以及美团（3690）首季亏损大幅收窄，刺激「ATM」三大科技龙头集体上升。光大证券国际证券策略师伍礼贤接受《星岛头条》访问时表示，这反映了市场资金的轮动，并认为大型科技股具有中长线投资价值，即使今日股价回升后，仍是不错的投资选择。

腾讯旗下微信测试AI代理平台

「ATM」今日迎来多项利好消息，据英国《金融时报》引述消息报道，腾讯正为拥有14亿用户的微信测试内置AI代理平台，并将该项目列为最高战略优先事项，最快本月启动正式上线前的合规审查程序。用户只需在微信主介面向右滑动即可进入AI介面，指令能自动调用微信内数百万个小程序完成复杂任务。受消息影响，腾讯今早股价一度升逾8%，高见472.8元。

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另一方面，阿里巴巴旗下千问正式发布Qwen3.7-Plus多模态模型，将视觉与语言统一为一体化智能体基座，全面升级工具使用和生产力工作流能力。该股今早亦曾升逾6%，高见130.3元。

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至于美团昨日公布2026年第一季度业绩，期内总收入达910亿元人民币，按年增长5.6%，优于市场预估的907.9亿元人民币。值得注意的是，期内经调整亏损净额为49.7亿元人民币，较2025年第四季度的151亿元人民币大幅收窄，同样优于市场预期的亏损68.3亿元人民币。该股今早亦向上，并曾升近9%，高见85.15元。

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近期传统科技股表现相对落后

对于「ATM」今日集体回升，光大证券国际证券策略师伍礼贤分析指，早前市场较热烈炒作纯AI或AI大模型的股份，而且累计升幅较大；相比之下，一些较传统的科技股表现相对落后。随着美团业绩优于预期引领升势，也顺势带动了其他大型科技股向上。

伍礼贤认为，如果从较长线的角度来看，大型科技股目前的估值非常吸引。以恒生科技指数计算，今年以来累计跌幅接近一成，且估值已低于过去五年的平均水平。因此他直言大型科技股具备中长线投资价值，即使今天股价有所回升，长线来看仍是一个不错的投资选择。

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阿里看高一线 美团复苏空间大

谈及「ATM」三只股份的前景与部署，伍礼贤提醒，投资者应根据不同企业各自的业务重点作挑选。他直言，在三者之中，他自己对于AI成色或AI业务占比较高的阿里巴巴更加看高一线。

至于接下来业务复苏空间最大的股份，伍礼贤认为一定是美团。美团业绩经历了较长时间的低迷，但近几季看到逐步复苏，若以股价累计跌幅计算，其潜在的复苏空间相对会比较大。

港股下半年料挑战28000点

展望港股整体后市，伍礼贤对前景未有看得特别差。他解释，始终港股目前估值仍处于低位，表现相对落后，加上「北水」资金持续流入支撑大市。他预计港股下半年有机会再次挑战28000点水平，而科技股将会是带动恒指回升的核心动力之一。