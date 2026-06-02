SpaceX预留最多5%新股予特定人士 豁免禁售期 马斯克一年内不减持

市传6月12日将在纳斯达克上市的SpaceX提交了修订版IPO文件，显示其计划预留最多5%股份通过定向配售计划分配给员工及个人，并豁免相关股份的禁售期限制。有关股份将按IPO发行价出售，参与者由公司高层自行决定，但未有披露股份数量及获分配股份人士身份。

部份出售限制取决业绩及股价

文件又披露了SpaceX更多不同于传统IPO的安排，以往多数上市公司通常要求内部人士持股锁定约6个月，但SpaceX计划根据公司业绩及股价表现分阶段解除部份股份的出售限制。根据规定，部分符合条件的股东最快可在公司上市后发布首份季绩后不久出售股票，其余股份则在6个月后全部开放交易。

根据文件显示，SpaceX行政总裁马斯克目前掌握公司85.1%的投票权，并持有12.3%的A类股份，但他同意在公司上市后约一年内不出售持股。至于其他重要投资者同样受到一年锁定期限制，但具体持股规模则未有披露。

与Anthropic合作可90日通知终止

此外，修订后的文件还补充披露了SpaceX与Anthropic的合作关系，双方签署了一项大型云计算服务协议，Anthropic在两个月逐步提升用量期后，将每月向SpaceX支付12.5亿美元，合约期原定至2029年5月；不过，合同允许任何一方在经过最初3个月后，提前90日通知终止合约。

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