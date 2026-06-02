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Anthropic据报已保密提交IPO申请 最快今秋上市 或超越OpenAI

股市
更新时间：10:47 2026-06-02 HKT
发布时间：10:47 2026-06-02 HKT

Anthropic据报已保密提交上市申请草案，预计最快今年秋天上市，并超越其长期竞争对手OpenAI 。不过，该公司周一在一篇博客文章中表示，「拟发行股份的数量和价格尚未确定」。

估值9650亿美元 已超越OpenAI

据彭博报道，Anthropic近几个月来在多个领域超越了OpenAI。其中，Anthropic上周完成了一轮650亿美元融资，令其估值达到9,650亿美元，首次超越OpenAI的估值；同时Anthropic在程式设计和网络安全方面的进步亦撼动了市场，以及吸引了新的商业客户。

随著周一提交上市申请，Anthropic预计将抢在OpenAI之前上市，吸引更多投资者的注意和资金。不过，Anthropic也面临一些不确定因素，该公司目前正与美国政府陷入法律纠纷，遭五角大厦列为供应链风险企业，而这项认定通常只针对外国敌对势力。Anthropic亦表示，特朗普政府的这项举动，可能会使其数十亿美元的收入蒙受损失。

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