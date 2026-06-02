Google母企Alphabet集资800亿美元拓AI基建 获股神旗舰巴郡入股

Google母公司Alphabet宣布，为应付庞大的AI基建开支，将透过一系列股权融资计划筹集高达800亿美元资金，当中包括与巴郡（Berkshire Hathaway）达成的100亿美元投资协议。消息公布后，过去12个月股价已累升逾倍的Alphabet（GOOG），在盘后交易时段跌0.94%，报369.06美元。

涉「市价发行」及可转换优先股

据彭博报道，是次800亿美元的融资计划包含三个部分。Alphabet计划从第三季开始，透过「市价发行」计划分批出售价值400亿美元的股份；此外，公司将以承销方式发行300亿美元的普通股及强制可转换优先股，以及与巴郡达成100亿美元的投资协议。高盛、摩根大通及摩根士丹利将主导承销此次发行，其中高盛是此次私人配售的代理商。

大型上市公司进行如此巨额的股权融资实属罕见。Alphabet在声明中指出，AI正推动公司扩张期，透过扩大投资规模，加强基础设施以把握未来的重大增长机遇。该公司目前正积极推广自家AI晶片「张量处理器」（TPU），作为替代英伟达（Nvidia）处理器的重要方案。

明年资本开支或达3000亿美元

财务总监Anat Ashkenazi早前表示，2027年的资本开支将显著高于2026年预算的1,900亿美元，而该预算已是去年总额的逾两倍。

彭博智库分析师Mandeep Singh预期，Alphabet明年的资本开支或高达3,000亿美元，甚至超越其营运现金流。他指出，在公共市场资金有限的情况下，若投资者将资金投向具增长潜力的Google TPU业务，或会分薄今年准备上市的SpaceX、Anthropic及OpenAI等竞争对手的资金。

巴郡持有约166亿美元Alphabet股份

另一方面，自股神巴菲特去年退休后，接任巴郡掌舵人的阿贝尔（Greg Abel）正积极动用公司高达3,970亿美元的创纪录现金储备。资料显示，巴郡自去年起已开始建仓Alphabet，截至今年3月底，其持有的A类及C类股份总值约166亿美元。