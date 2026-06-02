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恒指半日升370点 腾讯美团升7% 阿里升半成 比亚迪升6%｜港股开市

股市
更新时间：09:29 2026-06-02 HKT
发布时间：09:23 2026-06-02 HKT

「ATM」带动恒指今早一度大升414点，高见25812点，中午收报25768点，升370点或1.46%，成交额2,000.9亿元。科指大升172点或3.48%，报5137点。

市传腾讯（700）于微信测试AI代理平台，阿里巴巴（9988）发布全新AI大模型，美团（3690）则首季亏损远低于市场预期。腾讯、美团及阿里巴巴半日分别升7.75%、7.73%及5.29%，合共贡献逾288点升幅。

相关文章：腾讯阿里终迎强势反弹 专家称资金轮动 看好美团复苏 大市下半年可挑战28000 

联想再「破顶」

其余大型科技股也表现强势，联想集团（992）再「破顶」升4.43%，报26.36元。京东（9618）升4%；百度（9888）升2.86%；小米（1810）升1.74%。

不过「AI三宝」逆市向下，迅策（3317） 跌半成；智谱 （2513）跌4.5%；MINIMAX （100） 跌3.53%。

比亚迪获花旗唱好

比亚迪（1211）半日升6.23%，花旗指该车企5月批发量高于预期，开启30天正面催化剂观察。蔚来（9866）及小鹏（9868）分别升5%及3.9%；理想（2015）则跌1.11%。

李宁（2331）与NBA球星史提芬居里（Stephen Curry）签署长期鞋履及服装合作协议，李宁今早高开6.34%后无以为继，半日转跌0.79%。

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0930：伊朗传出因不满以色列升级军事行动袭击黎巴嫩，决定暂停通过中间人与美国对话，并扬言彻底封锁霍尔木兹海峡；不过，美国总统特朗普随即表态，声称并未收到伊朗暂停谈判的消息，反指与伊朗谈判「正快速推进」。特朗普又预计，将在「未来一周内」与伊朗达成协议，延长当前停火安排并重新开放霍尔木兹海峡。

中东消息反复，令油价周一回升，布兰特期油及纽约期油今早分别续升约0.3%及0.2%，报95.25美元及92.35美元。不过，美股三大指数周一继续向上，道指收市升46点或0.09%，报51078点；标指升19点或0.26%，报7599点；纳指升114点或0.42%，报27086点。至于反映中概股走势的金龙指数，亦升1.47%至6683点。

亚太区股市方面，日股今早回吐约1.3%至66050点，韩股亦跌2.2%至8592点。港股方面，恒指今早低开3点，报25395点。重磅科技股普遍向上，腾讯（700）升0.5%；阿里巴巴（9988）升1%；京东（9618）升1.25%；小米（1810）亦升0.28%。

美团业绩受惠价格战降温

至于美团（3690）今早高开1.3%，报79.3元。该股首季业绩受惠行业价格战降温，经调整亏损录得49.7亿元人民币，远低于市场预期的68亿元人民币，去年同期则为经调整盈利109.5亿元人民币；总收入910.4亿元人民币，按年增长5.6%，略胜预期。美团首席执行官王兴表示，随着内地外卖行业补贴逐渐理性，市场竞争重心重回营运效率与用户体验，预期第二季盈利表现较第一季明显改善。他坦言，受去年高基数影响，下半年行业定单量按年或出现负增长，但每用户平均收入（ARPU）将稳步向上。

智谱拟科创板上市 集资150亿

个股消息中，智谱（2513）建议向中国相关监管机构申请配发及发行A股，并向上交所申请科创板上市，集资净额150亿元人民币，当中八成投资于人工智能通用基座大模型。该股开市报1460元，跌0.4%。

李宁与居里合作 签10年长约

此外，李宁（2331）与美国著名篮球运动员史提芬居里（Stephen Curry）达成合作，签下长达10年的重大代言合约。双方将以品牌共建为基础，围绕多品类专业运动装备开发、体育文化推广与新一代年轻运动群体连接，共同探索李宁品牌与「Curry Brand」全球化发展的更多可能。李宁今早股价高开4.4%，报19.74元。

北水动向方面，昨日净买入港股46.57亿元，其中康方生物（9926）、腾讯（700）及泡泡玛特（9992）分别获净买入27.07亿元、10.24亿元及8.01亿元；而联想（992）、小米（1810）及建滔积层板（1888）分别遭净卖出5.48亿元、3.53亿元及2.08亿元。

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