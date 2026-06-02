恒指升640点 ATMXJ发威 腾讯劲升一成 专家：走不出上落市｜港股收市

腾讯（700）据报即将推出微信AI Agent（人工智能助理），加速资金转入传统科技股，恒指一口气企上两万六关口，终收报26038点，升640点或2.5%，为今年4月8日以来最大单日升幅，连升3日累升1032点或4.1%。大市成交额3737亿元，按日急增约13%。科指发威，劲升4.7%。日韩股市连续3日创新高。

恒指低开3点，在科网股走高带动下不断向上攻，几乎由头升到尾，收市前一度高见26045点，大升646点，终收报26038点，升640点或2.5%。国指收报8762点，升255点或3%。科指报5199点，升234点或4.7%。

内地股市同样向好，上证指数收报4075点，升17点或0.4%；深成指报15591点，升250点或1.6%；创业板指数报4055点，升104点或2.7%。台韩股市气势高涨，台湾加权指数报45557点，升219点或0.5%；韩国综合指数收报8801点，升13点或0.2%。

腾讯传推微信AI Agent 美团绩后飙9%

英国《金融时报》引述消息指，腾讯即将推出面向中国用户的微信AI Agent，可以帮助用户在应用程式内完成各种任务，计划最快本月启动正式发布前的合规流程。消息刺激腾讯越升越有，曾最多大升11.2%，收报481.6元，狂10.5%，创2022年11月15日以来最大的单日升幅。美团（3690）绩后续升，报85.5元，升9.3%；京东（9618）报120.1元，升6.9%，结束连跌7日 。以上3只科技股为表现最好的3只恒指和国指成份股，而腾讯和美团更是表现最好的科指成份股，均连升3日。其他重磅科技股跟随升势，小米（1810）报29.62元，升3.1%；阿里巴巴（9988）报130.9元，升6.6%。

李宁跌3% 与Stephen Curry合作

焦点股方面，周一表现最好的蓝筹股老铺黄金（6181）则表现包尾，收报527元，挫2.9%。李宁（2331）公布，与NBA球星史提芬居里（Stephen Curry）及其个人品牌Curry Brand达成长期合作，双方以品牌共建为基础，围绕专业运动装备开发等，共同探索两个品牌全球化发展的可能性。不过，李宁股价则报18.37元，跌2.8%。

细价股京玖康疗再泻16%

细价股有搞作，股份进行合并的京玖康疗（648；临时代码：2951）在周一大跌91.2%后，翌日再跌15.8%，报1.6元。

梁杰文料27000点大阻力

宏高证券投资经理梁杰文认为，上周因熊证、恒指期结等因素，令恒指跌至两万五水平，而腾讯发力带动科指发威，但估计港股仍是上落市格局，难以摆脱25000至27000点区间，因为港股缺乏AI、半导体概念股，不受惠于日韩台炒风，加上国际油价高企，或令美国有通胀压力，亦令港股于27000点水平有较大阻力。他指出，恒指重上两万六后，投资者有机会「落车」套现获利，相信如果腾讯重上500元或已「行人止步」。对于京玖康疗，他指在该股暴跌前，已获不少投资导师鼓吹，希望监管机构主动调查。

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「ATM」带动恒指今早一度大升414点，高见25812点，中午收报25768点，升370点或1.46%，成交额2,000.9亿元。科指大升172点或3.48%，报5137点。

市传腾讯（700）于微信测试AI代理平台，阿里巴巴（9988）发布全新AI大模型，美团（3690）则首季亏损远低于市场预期。腾讯、美团及阿里巴巴半日分别升7.75%、7.73%及5.29%，合共贡献逾288点升幅。

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联想再「破顶」

其余大型科技股也表现强势，联想集团（992）再「破顶」升4.43%，报26.36元。京东（9618）升4%；百度（9888）升2.86%；小米（1810）升1.74%。

不过「AI三宝」逆市向下，迅策（3317） 跌半成；智谱 （2513）跌4.5%；MINIMAX （100） 跌3.53%。

比亚迪获花旗唱好

比亚迪（1211）半日升6.23%，花旗指该车企5月批发量高于预期，开启30天正面催化剂观察。蔚来（9866）及小鹏（9868）分别升5%及3.9%；理想（2015）则跌1.11%。

李宁（2331）与NBA球星史提芬居里（Stephen Curry）签署长期鞋履及服装合作协议，李宁今早高开6.34%后无以为继，半日转跌0.79%。

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0930：伊朗传出因不满以色列升级军事行动袭击黎巴嫩，决定暂停通过中间人与美国对话，并扬言彻底封锁霍尔木兹海峡；不过，美国总统特朗普随即表态，声称并未收到伊朗暂停谈判的消息，反指与伊朗谈判「正快速推进」。特朗普又预计，将在「未来一周内」与伊朗达成协议，延长当前停火安排并重新开放霍尔木兹海峡。

中东消息反复，令油价周一回升，布兰特期油及纽约期油今早分别续升约0.3%及0.2%，报95.25美元及92.35美元。不过，美股三大指数周一继续向上，道指收市升46点或0.09%，报51078点；标指升19点或0.26%，报7599点；纳指升114点或0.42%，报27086点。至于反映中概股走势的金龙指数，亦升1.47%至6683点。

亚太区股市方面，日股今早回吐约1.3%至66050点，韩股亦跌2.2%至8592点。港股方面，恒指今早低开3点，报25395点。重磅科技股普遍向上，腾讯（700）升0.5%；阿里巴巴（9988）升1%；京东（9618）升1.25%；小米（1810）亦升0.28%。

美团业绩受惠价格战降温

至于美团（3690）今早高开1.3%，报79.3元。该股首季业绩受惠行业价格战降温，经调整亏损录得49.7亿元人民币，远低于市场预期的68亿元人民币，去年同期则为经调整盈利109.5亿元人民币；总收入910.4亿元人民币，按年增长5.6%，略胜预期。美团首席执行官王兴表示，随着内地外卖行业补贴逐渐理性，市场竞争重心重回营运效率与用户体验，预期第二季盈利表现较第一季明显改善。他坦言，受去年高基数影响，下半年行业定单量按年或出现负增长，但每用户平均收入（ARPU）将稳步向上。

智谱拟科创板上市 集资150亿

个股消息中，智谱（2513）建议向中国相关监管机构申请配发及发行A股，并向上交所申请科创板上市，集资净额150亿元人民币，当中八成投资于人工智能通用基座大模型。该股开市报1460元，跌0.4%。

李宁与居里合作 签10年长约

此外，李宁（2331）与美国著名篮球运动员史提芬居里（Stephen Curry）达成合作，签下长达10年的重大代言合约。双方将以品牌共建为基础，围绕多品类专业运动装备开发、体育文化推广与新一代年轻运动群体连接，共同探索李宁品牌与「Curry Brand」全球化发展的更多可能。李宁今早股价高开4.4%，报19.74元。

北水动向方面，昨日净买入港股46.57亿元，其中康方生物（9926）、腾讯（700）及泡泡玛特（9992）分别获净买入27.07亿元、10.24亿元及8.01亿元；而联想（992）、小米（1810）及建滔积层板（1888）分别遭净卖出5.48亿元、3.53亿元及2.08亿元。