港股6月开局反弹 料50及20日线将遇阻｜古天后

6月2日，部份时间有阳光，日间天气酷热。伊朗不满以色列于黎巴嫩持续军事行动，暂停与美国进行对话，同时计划彻底封锁霍尔木兹海峡，甚至有意于曼德海峡等其他「战线」开启行动。美伊谈判停滞，刺激油价急涨，美股于6月份首个交易日表现反复，早段受上述消息影响，美股开市表现偏软，道指一度跌265点报50767；其后三大指数扭转跌势，反复回升，三大指数更再齐创即市及收市新高。道倒升46点或0.09%，报51078；标指倒升19点或0.26%，报7599；纳指升114点或0.42%，报27086。

摩通：警惕最火热科技股

科技股中，Nvidia进军个人电脑晶片市场，挑战英特尔（Intel）及超微半导体（AMD），NVDA股价收市升6.3%，INTC及AMD则分别跌4.7%及1.2%。微软及国际商业机器（IBM）分别涨2.3%及7.6%；亚马逊回吐3.5%，为表现最差道指成份股。美国传媒及科技大亨迪勒（Barry Diller）旗下People Inc.提出收购美高梅国际酒店集团（MGM Resorts）余下股权，美高梅股价急升16.1%。

美股中最高风险嘅科技股股份亦被炒起，有华尔街从业员提出警告。高盛追踪一篮子「无利润科技股」于5月份上涨27%，大幅跑赢纳指100指数升幅，跑赢幅度为2020年11月以来最大。摩根大通美国市场情报主管Andrew Tyler警告，投资者应对科技板块中最火热部分保持警惕，特别系债息维持高企，可能对规模较小及正在亏损企业构成最大打击。而规模较大及利润较高嘅科企正回购股份，投资者应转投高质素科技股。

美国10年期债息曾升8.09个基点，报4.5163厘，其后轻微倒跌；2年期债息涨8.44个基点，报4.0884厘。美汇指数一度上升0.45%，报99.385；日圆下跌0.31%，低见159.76兑每美元。中东局势又再度绷紧，刺激油价急升， 纽约期油曾抽8.49%，高见每桶94.78美元，收报92.16美元仍升5.49%，至于目前纽约期油于亚洲时段仍高企于90美元之上。

恒指技术指标短线严重超卖

港股喺6月首个交易日反弹，恒指高开2点后，一度升304点至25486，曾重越10日线约25463，收市报25398，10日线得而复失，成交额3,309亿元，北水表现飘忽，午前净流入，至午后却再度录得净流出。不过市场已逐步消化有关券商为中国境内客户进行非法跨境交易事件，以及本地证监会调查券商就IPO违规事件，大市于上周创逾一个月低位后，逐步回稳，加上技术指标短线呈严重超卖，港股短线作出反弹亦合理，且看港股能否短线进一步反弹至10日线及50日线约25730，以及进一步回试20日线水平，约25867，但料20日线有一定阻力。

至于下方首个支持为昨日低位约25150-25200，下一支持为24950-25000，而上周低位24700-24750为短线较大支持，失守则再往3月低位寻找支持。

古天后