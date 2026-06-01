美团首季经调整亏损近50亿人币 远胜预期 核心本地商业亏损按季大缩80%

美团（3690）2026年第一季度录得总收入910.4亿元（人民币，下同），按年增长5.6%，略胜市场预期；经调整亏损录得49.7亿元，远低于市场预期的68亿元亏损，去年同期则为经调整盈利109.5亿元。

核心本地商业经营亏损收窄至20亿

核心本地商业分部收入按年微增0.1%至641亿元。受即时配送业务亏损大幅减少带动，分部经营亏损由去年同期的134.9亿元大幅收窄至20亿元，按年减幅达79.8%，按季亦大幅收窄79.8%；经营利润率按季改善至负3.2%。

美团表示，随著行业竞争缓和，即时配送业务首季表现稳健，期内巩固用户结构优势，提升营运效率，「1对1急送」服务在餐饮外卖及闪购用户中渗透率提升，满足时效性需求及高端送礼场景。交易金额受惠于年度购买频率增加及跨服务交叉销售，活跃广告商户数目亦录得增长。

新业务亏损收窄7%

新业务分部收入按年增长21.3%至270亿元，主要由海外外卖平台Keeta及自营零售品牌「小象超市」带动，部分抵销了关停「美团优选」的影响。分部经营亏损按年收窄6.9%至21.2亿元，经营利润率改善至负7.8%。

今年审慎经营 加速AI融合

美团首席执行官王兴表示，将持续加大AI投入，迭代AI Agent及大模型能力，提升消费者体验。今年4月，美图新一代大模型LongCat-2.0-Preview开放测试，总参数突破万亿，训练及推理全程依托国产算力集群。基于LongCat升级的AI助手「小团」，五一假期服务过亿人次，覆盖吃喝玩乐、出行、问诊等场景。面向商家，美团希望「帮每个商家用上自己的AI助理」，据官方数据，到店餐饮「智能掌柜」已服务超70万商家，服务零售「数字员工」覆盖超30万商户，助中小商家降本增效。

美团表示，展望年内余下时间，将以提升用户体验、全链路赋能商户及生态系统战略投入为重点，巩固竞争优势。该集团指，将坚持审慎稳健经营，追求高质量增长，同时加速人工智能在物理世界与数字世界的深度融合，驱动各业务效率提升，构建更具韧性、以价值为核心的生态系统。

呈报方式重列 商品销售单独披露

美团首季更新收入呈报方式，单独披露商品销售收入，同时将佣金收入及在线营销服务收入合并为商家服务收入。首季核心本地商业商品销售为29.83亿元，按年增96%；新业务商品销售收入为179.89亿元，按年增40.7%。有分析认为，单独列出「商品销售收入」，突显美团自营零售业务如小象超市、美团闪购自营商品的占比日渐提升，显示集团正从纯平台模式向「平台+自营零售」转型。

