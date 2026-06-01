软银股价急升近15% 超越丰田汽车成日股市值一哥 受惠持股ARM及OpenAI

随着英伟达（Nvidia）宣布多款全新处理器将采用Arm平台架构，并与微软合作为Windows设备开发基于Arm架构的晶片，消息刺激了目前持有Arm约90%拥有权的软银股价急升，甚至令其有望超越丰田汽车，成为日本市值最高公司。软银周一在日本股市收升14.7%，报8593日圆，市值达49.08万亿日圆（约2.41万亿港元），较丰田汽车市值45.95万亿日圆更高（约2.26万亿港元），为20多年来首次。

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软银今年股价累升逾94%

据彭博报道，软银投资组合中两家备受瞩目的公司——OpenAI和SB Energy传出正准备在美国上市，加上软银向OpenAI投资了近650亿美元，预计到10月将持有该公司约13%股份，刺激股价持续上涨。若以今年至今计，软银股价已累升逾94%；相反，丰田汽车今年则累跌逾12%。

报道指出，有关变动凸显了投资者迅速转向那些受益于AI建设的公司；同时也反映了两家日本企业巨头的命运走向截然不同，宏观经济逆风和地缘政治紧张局势令汽车产业承压，而AI热潮却席卷而来。

铠侠成日本市值第三高公司

此外，日本记忆体晶片制造商铠侠今日股价亦升约一成，股价升至39.61万亿日圆（约1.95万亿港元），并使其超越三菱日联金融，成为日本市值第三高的公司。报道更提到，由于AI数据中心对资料储存的庞大需求，该公司预计本季盈利将超过截至3月份的12个月盈利。

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