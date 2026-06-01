金管局及证监收紧内地客监管 汇丰研究料港交所及友邦影响大于中银

中证监严禁境外机构在内地非法提供开户及交易服务后，本港金管局及证监会早前发出通函，要求针对内地相关客户在开户及持续尽职审查方面加强控制。汇丰研究发报告指出，收紧监管可能会在短期内降低投资者信心，直至市场数据证明其影响为止。

保险公司依赖跨境客资金流

该行又指，相较于港交所（388）及友邦（1299），更偏好中银香港（2388），因资本市场参与者和保险公司更依赖跨境客户的投资资金流，而银行所受到的影响则较小就中银香港而言。该行给予港交所及中银香港「买入」评级，目标价分别为528元及53.2元；友邦评级则为「持有」，目标价85元。

股价表现方面，港交所及中银暂升0.65%及0.83%，分别报402.4元及48.34元；友邦则暂时逆市下跌0.4%至81.95元。

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