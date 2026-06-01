港股纵有反弹 仍面对重重阻力｜古天后

6月1日，部份时间有阳光，有一两阵骤雨，日间天气炎热。据一名美国政府高级官员称，特朗普上周五喺白宫战情室与助手开会约两个小时，但未就与伊朗潜在协议作最终决定。另外，伊朗外交部表示，当前伊朗并未就核计划进行谈判，亦尚未与美国达成任何最终协议。不过，城堡证券认为，市场低估美伊达成协议、霍尔木兹海峡重开带动市场全面反弹机会。若海峡7月底前全面恢复航行，将带动美国10年期债息下降逾12基点，美元料回落0.5%，标指则升1.7%。美国10年期债息一度回升1.38基点至4.461厘，2年期债息降3.7基点至3.988厘；美汇指数曾转挫0.27%至98.75。纽约期油挫1.73%，每桶收报87.36美元，今早亚洲时段仍于90美元之下。

上周五道指最多升425点，收市略为回顺升363点或0.72%，报收51032；标指升16点或0.22%，报收7580；纳指升55点或0.2%，报收26972。一周累计，标指升1.4%，为升第九个星期；5月累计，标指升5.3%，纳指升8.3%。亚马逊创办人贝索斯旗下蓝色起源（Blue Origin）、一支重型火箭在美国进行测试时发生爆炸，发射台被烧毁。受事件影响，美国航太概念股普遍急跌，AST SpaceMobile收市急跌14.8%。

丹麦退休基金AkademikerPension投资总监Anders Schelde表示，美国太空探索技术公司SpaceX不仅估值被严重高估，同时存在灾难性公司治理结构，佢断言即使SpaceX估值合理，仍会将SpaceX列入投资黑名单。不过SpaceX将于本月12日上市，其集资额目标高达700至750亿美元，成为美股及全球最大规模IPO。

恒指一旦反弹遇阻 留意两万五关口

睇返港股呢边，恒生指数连跌三个星期，上周再跌424点，至25182收市，由5月14日高位26844高位计算，最多跌2114点至上周低位24727，相比呢段时间，美国、日本、南韩、台湾等国家地区股市最近都创历史新高，港股严重落后，表现强差人意。虽然恒指多日处于20日线（约25850-25900）之下，甚至已连续多日收市低于250日线（约25650）之下，技术上已步入熊市，但多项技术指标均显示港股已呈超卖，短线或见技术反弹，上周五即使有MSCI换马令成交额增加，撇除换马成交部份，港股仍算大成交配合回升，呈现十字星走势，未来几日超卖后反弹亦为合理预期。

但留意技术反弹或面对重重阻力，首个阻力为5日线约25350水平，下一阻力为10日线约25500-25550水平，而50日线约25750阻力更力。要改变目前港股仍然弱势，重拾升势则要重返20日线即25850-25900水平企稳，并进一步收复100日线即26150水平，港股方能完全扭转劣势，重拾升轨。

一旦反弹遇阻，则留意下方支持，首个支持为24950-25000心理关口，亦为一重要成交密集区，下一支持为上周低位，约24750-24800，如此关再度失守，港股恐怕继续向下寻底，往3月低位寻找支持。

古天后