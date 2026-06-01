恒指六绝月开局低开2点 MINIMAX拟科创板上市升半成 康方生物涨逾9%｜港股开市

美伊双方至今仍未能就结束战争的谅解备忘录达成共识，美国总统特朗普在与幕僚召开紧急会议后，更有意收紧多项核心条款，包括在伊朗浓缩铀及重开霍尔木兹海峡等议题上加入更强硬的措辞。国际油价今早回升，布兰特期油及纽约期油暂升逾2%，分别报93.13美元及89.56美元。不过，日韩股市今早继续向上，其中日股暂升近1%，韩股更升约2.8%。

港股方面，「五穷月」累挫594点，与日韩台股市背道而驰，专家对「六绝月」走势持分歧看法，有分析认为港股今个月有机会微升，但亦有指大市将继续偏软。至于恒指今早低开2点，报25180点。重磅科技股靠稳，腾讯（700）升1.2%；阿里巴巴（9988）升0.3%；美团（3690）升2.4%；惟京东（9618）跌1.5%；小米（1810）则报28.04元，无起跌。

MINIMAX拟科创板上市

个股消息中，年初挂牌的MINIMAX（100）公布，已决议探究拟发行人民币股份的初步建议，且已聘请专业顾问就公司符合在科创板上市的条件提供咨询，及签订辅导协议。据中证监网站，其已于5月29日与中信证券签署辅导协议。该股开市报884元，升5.2%。

药明生物料收入增长13%至17%

药明生物（2269）公布，公司维持今年收入按年增长13%至17%的预期，未来3年收入复合增速料达20%；并提到M端预计复合增速约30%，将有更多生产项目每年贡献逾1亿美元收入。该股开市报33.7元，升1%。

康方生物创新药成果亮相ASCO

此外，康方生物（9926）自主研发的多款创新药物共计40余项临床研究成果于2026年美国临床肿瘤学会（ASCO）正式发布，主要围绕公司全球首创双抗新药核心产品卡度尼利（PD-1/CTLA-4）、依沃西（PD-1/VEGF），以及下一代CD47单抗莱法利等，研究成果覆盖多个领域，充分展现了公司创新药物的突破性、广泛的临床价值。该股开市报129元，升逾9%。

郭思治：恒指初步反弹位25500

香港股票分析师协会副主席郭思治认为，港股6月初可能稍为造好，内地要求非法跨境炒股者于两年内沽货，令港股上周二至五沽盘「太凶」，大市成交额合共高达1.49万亿元，本月有机会轻微反弹；加上有半年结因素，基金公司会帮手「维稳」。他预计恒指初步反弹位为25500点、25800点，至于会否大升则视乎资金入市态度，会否有人接货。

李慧芬：港股本月恐仍偏软

华赢东方证券研究部董事李慧芬认为，除非美伊签订停火协议、中央彻查本地证券商已完结，令市场回复信心，否则港股本月会偏软，恒指在23800点有支持，阻力位25500点。她指出，美伊未签订停火协议为不明朗因素，油价有机会持续高企，继而带来环球滞胀的问题，现时美国和日本已炒加息，又提醒美国大型新股项目或会抽走本地资金。

展望本周，美国今日公布5月制造业采购经理人指数（PMI），周五则披露非农就业报告及据报与伊朗进行谈判；另将于本月16日至17日议息。

