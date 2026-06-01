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Dell及联想飞天受惠股｜唐牛

股市
更新时间：08:58 2026-06-01 HKT
发布时间：08:58 2026-06-01 HKT

回首5月，可谓冰火两重天，恒指在ATM拖累下无段好睇，用死唔断气形容最好不过，但另边厢，AI大模型产业、存储概念以至新股市场则继续炒个不亦乐乎，一句讲晒：炒股不炒市。

嘉利国际有两点要留意

本栏爱股之一嘉利国际（1050），5月最后一个交易日强势破顶，埋个靓斋。点解突然间发力？无他，集团多年来一直是Dell、联想（992）等国际伺服器巨头的核心外壳供应商，拥有稳定合作关系与规模制造经验。Dell及联想绩优带动股价飞天，嘉利国际自然水涨船高。

还有两点要留意：第一，集团将于本月公布全年业绩，有望成为股价催化剂；第二，股价经历7个月再破顶，再行多一段我不会感到意外，一于继续坐定定等派彩。

唐牛

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