美国多个经济数据出炉 美团业绩成焦点｜一周前瞻

踏入「六绝月」，美伊局势仍然是环球市场焦点，据报美国和伊朗将于本周五展开新一轮谈判，或会牵动油价和避险资产走势，同日美国将披露非农就业报告，有机会为本月美国议息方向提供重要线索。本港方面，科技股业绩期进入尾声，焦点落在美团（3690）将于今日放榜。

美国公布PMI和非农数据

美国本周将公布一连串重要经济数据，周一公布5月制造业采购经理人指数（PMI），市场预计美国５月ISM制造业指数53，前值为52.7。而重中之重是美国周五披露非农就业报告，市场估计5月非农就业职位新增8.9万个，前值为11.5万个。值得留意的是，美国联储局本周四公布褐皮书，为联储局议息前所发表的经济状况报告 ，另联储局将于本月16日至17日议息。

美国科技巨头预告PC新时代

NVIDIA、微软和Arm齐官方预告「PC新时代」即将来临（A new era of PC），市场关注这些公司会否在本周Microsoft Build 开发者大会，以及台北 Computex 期间公布新产品。

美团业绩或影响大市走势

美团今日公布业绩，摩根士丹利发表研究报告，预测美团第一季核心本地商业（CLC）经营损达43亿元（人民币，下同），并预计将于第二季实现收支平衡。其中，预估首季即时配送业务经营亏损为84亿元，到第二季亏损收窄至44亿元，此意味外卖业务的每单单位经济效益（UE）在首季为负1.3元，第二季为负0.6元，并于第三季达到收支平衡。在阿里承诺大幅收窄即时零售亏损后，美团迈向盈利能力的路线图清晰度显著提升，该行认为外卖业务亏损收窄速度快于预期将带来上行风险。