证券无纸化11月实施 证监与港交所发指引助发行人准备

无纸证券市场制度预计将于今年11月16日实施，证监和港交所（388）昨日分别发出指引，以协助证券发行人为参与无纸证券市场制度作好准备。其中证监会《指引》重点阐释他们在该制度下的责任，以及所需进行的下一步工作。港交所重点说明发行人在《上市规则》下的责任。

证监提供范本条文供发行人参考

证监会提醒发行人，其中一项主要工作是，检视及修订其发行条款（例如其组织章程细则），以确保与无纸证券市场制度相符，为配合相关程序，证监会的指引列出须重点关注的事项，并提供范本条文供发行人参考。发行人还须于限期前完成修订工作，即无纸证券市场实施日的一周年，即是2027年11月16日，或者是在无纸证券市场实施后的首个股东周年大会举行日期。

《指引》还提出，为确保发行人有序过渡至无纸证券市场制度，有需要设立顺序安排，相关顺序的安排由核准证券登记机构、香港结算及港交所协定 。同时创设地属主要四个司法管辖区，即百慕达、开曼群岛、中国内地及香港的发行人，他们需于实施日起五年内完成过渡。

港交所：新上市需披露无纸资料

与此同时，港交所同日发布《无纸证券市场指引》，要求所有发行人都必须在无纸证券市场实施日期或之前委任核准证券登记，以及新上市发行人需在上市文件中披露无纸证券市场资料等。

陈翊庭：推动沪深港通纳REITs

另外，港交所行政总裁陈翊庭昨日出席活动时表示，近两年越来越多的国际投资者开始将目光投向增长潜力更加确定的中国，中国资产正迎来历史性的重估，而港交所正透过多方面举措配合，包括改革市场基础设施和扩容互通互通等。她透露，港交所正与合作伙伴，推动沪深港通纳入REITs（房地产投资信托基金）以及引入大宗交易机制，力争尽快落地。此外，港交所目前亦正筹备推出人民币国债期货。