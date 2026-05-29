A股三大指数全线向下 半导体及算力板块回调 港股智谱破顶后急挫 

A股三大股指周五（29日）集体高开后走势反复，午后一度下跌，收市全线向下，上证综指跌0.73%，半导体产业链及算力硬件等板块深度回调。值得留意的是，近日刚获纳入恒生科技指数的「AI大模型股」智谱（2513）今日走势极为波动，盘中曾飙逾两成破顶，高见1,993元，惟高位出现回吐，收市倒跌1.42%报1,595元，单日成交额达51亿元。

截至收市，上证综指报4068.57点，跌30.08点或0.73%；深证成指报15575.13点，跌287.05点或1.81%；创业板指报4037.95点，跌87.01点或2.11%。

板块表现方面，半导体产业链今日迎来深度回调，先进封装、光刻机方向领跌；光学光电子概念股亦下挫，算力硬件、稀土永磁、商业航天、光伏及人形机器人题材跌幅居前。

盘中市值曾破4000亿

港股方面，市场焦点落在「AI大模型股」智谱（2513）身上。该股今日盘中一度大升两成，最高见1,993元创历史新高，市值一度突破4,000亿元。惟创新高后，股价随后调头急泻，收市倒跌1.42%，收报1,595元，全日成交额录得51亿元。

智谱于今年1月初正式挂牌，以当时招股价每股116.2元计，该股上市四个月累计最大升幅已超过16倍。

值得留意的是，恒生指数公司上周五（22日）刚宣布最新季度检讨结果，恒生科技指数维持30只成份股，并吸纳智谱（2513）及 MINIMAX（0100）入蓝筹。