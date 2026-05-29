信达生物伙辉瑞战略合作 股价抽升一成

信达生物（1801）今早最多10.68%，高见82.85元。该公司今早发公告，表示与辉瑞（PFE）就12个具有突破性潜力的肿瘤早期及源头创新研发项目，签署全球战略许可及合作协议。

信达生物中午收报82.45元，升10.15%。

信达将获得首付款6.5亿美元，并有资格获得最高可达98.5亿美元的研发、监管与商业化里程碑付款，交易总额达105亿美元。

公告指，合作涵盖由12个项目构成的肿瘤产品组合，包括8个信达生物的早期管线，及4个将由辉瑞提议的全新(de novo)项目。根据协议，信达生物将依托其自主创新的研发平台及强大的早期临床开发，推进合作项目至I期临床研究，辉瑞将负责主导后续临床开发。双方将在全球范围内共同开发4个关键项目，并共同承担开发成本。

