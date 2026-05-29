Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内房股落镬 碧桂园曾飙41% 融创一度升两成 国务院发城市更新「十五五」规划 

股市
更新时间：10:37 2026-05-29 HKT
发布时间：10:37 2026-05-29 HKT

国务院昨日（28日）印发《城市更新「十五五」规划》，支持以专项债用作城市更新项目资本。内房股今早集体上升，碧桂园（2007）一度升41%，高见0.295元；融创中国（1918）曾升21%，见1.08元。

碧桂园最新升22%；融创中国升12.3%；万科（2202）升10.6%；世茂集团（813）升7.5%；佳兆业（1638）升逾6%。大型房企方面，龙湖（960）升6.6%；润地 （1109） 升3.5%；中海外 （688） 升2.1%。

国务院昨日印发的《城市更新「十五五」规划》，明确「十五五」时期城市更新主要指标，包括城镇危旧房改造数量为50万套/间、新开工改造城镇老旧小区11.5万个、城中村改造4000个、城市地下管网改造长度36.5万公里等。

专项债支持更新项目建设

据报在财政支持政策方面，通过中央预算内投资等对符合条件的项目给予支持；中央财政支持实施城市更新行动；允许通过地方政府专项债券支持符合条件的城市更新项目建设，支持用作项目资本金；地方政府加大财政投入，在确保完成国家任务的前提下，推进相关资金整合和统筹使用；落实城市更新相关税费减免政策。

金融机构发挥支持作用

金融支持政策方面，发挥各类金融机构作用，引导金融机构按照市场化、法治化原则，在业务范围内为城市更新项目提供金融服务，不得新增地方政府隐性债务；对风险可控、商业可持续、符合条件的项目，允许采用综合开发、银团贷款、项目投资等市场化模式给予支持；探索金融支持城镇老旧住房自主更新、原拆原建的有效举措。

推动更新项目发REITs

另外亦将吸引社会资本参与，推动符合条件的城市更新项目发行基础设施领域REITs、资产证券化产品等；支持符合条件的城市更新企业发行公司债券、中期票据等。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
向太爆一顶流男星当众向她下跪 为认契妈不理巨星身份 向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
向太爆一顶流男星当众向她下跪  为认契妈不理巨星身份  向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
影视圈
12小时前
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
时事热话
17小时前
「星球大战」式灭蚊｜国产神器激光每秒击落30多只 众筹达$1950万海外爆单︱有片
00:17
「星球大战」式灭蚊｜国产神器激光每秒击落30多只 众筹达$1950万海外爆单︱有片
奇闻趣事
3小时前
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
影视圈
17小时前
Driscoll's蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢行字？
饮食
2026-05-27 19:23 HKT
本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别
本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别
生活百科
22小时前
周亦卿2015年立遗嘱前9日赠长女周莉莉5432万元支票及五女周蕙蕙花园台单位，周莉莉收支票之余，对五妹亦获赠物业感到不满。资料图片
其士争产案丨2015年遗嘱订立前9日收父亲5432万元 周莉莉对周蕙蕙亦获赠花园台物业感不满
社会
16小时前
印度集体婚礼 42准新郎盛装赴会 最后0新娘现身
即时国际
7小时前
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
影视圈
2026-05-28 09:00 HKT
「热就出厅坐！」33.7度高温 工人姐姐早1小时开冷气被公审 网民起底雇主惊揭更凉薄前科｜Juicy叮
「热就出厅坐！」33.7度高温 工人姐姐早1小时开冷气被公审 网民起底雇主惊揭更凉薄前科｜Juicy叮
时事热话
20小时前