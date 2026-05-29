内房股落镬 碧桂园曾飙41% 融创一度升两成 国务院发城市更新「十五五」规划 

国务院昨日（28日）印发《城市更新「十五五」规划》，支持以专项债用作城市更新项目资本。内房股今早集体上升，碧桂园（2007）一度升41%，高见0.295元；融创中国（1918）曾升21%，见1.08元。

碧桂园最新升22%；融创中国升12.3%；万科（2202）升10.6%；世茂集团（813）升7.5%；佳兆业（1638）升逾6%。大型房企方面，龙湖（960）升6.6%；润地 （1109） 升3.5%；中海外 （688） 升2.1%。

国务院昨日印发的《城市更新「十五五」规划》，明确「十五五」时期城市更新主要指标，包括城镇危旧房改造数量为50万套/间、新开工改造城镇老旧小区11.5万个、城中村改造4000个、城市地下管网改造长度36.5万公里等。

专项债支持更新项目建设

据报在财政支持政策方面，通过中央预算内投资等对符合条件的项目给予支持；中央财政支持实施城市更新行动；允许通过地方政府专项债券支持符合条件的城市更新项目建设，支持用作项目资本金；地方政府加大财政投入，在确保完成国家任务的前提下，推进相关资金整合和统筹使用；落实城市更新相关税费减免政策。

金融机构发挥支持作用

金融支持政策方面，发挥各类金融机构作用，引导金融机构按照市场化、法治化原则，在业务范围内为城市更新项目提供金融服务，不得新增地方政府隐性债务；对风险可控、商业可持续、符合条件的项目，允许采用综合开发、银团贷款、项目投资等市场化模式给予支持；探索金融支持城镇老旧住房自主更新、原拆原建的有效举措。

推动更新项目发REITs

另外亦将吸引社会资本参与，推动符合条件的城市更新项目发行基础设施领域REITs、资产证券化产品等；支持符合条件的城市更新企业发行公司债券、中期票据等。