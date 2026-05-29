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恒指升176点 联想大升22% 碧桂园升16% 专家料短期阻力位25500点｜港股收市

股市
更新时间：17:28 2026-05-29 HKT
发布时间：09:28 2026-05-29 HKT

港股在5月最后一个交易日高开高走，曾最多升逾300点，终收报25182点，升176点，止步连跌3日，大市成交额急增至4621亿元，为去年9月18日以来最多，亦是历来第五大成交额。戴尔（Dell）季绩及指引均远胜市场预期，带动对手联想（992）大升近22%，报24元，创历史新高。一周计，恒指累跌423点或1.7%；一个月计，累跌594点或2.3%。

恒指高开155点，报25161，其后升幅曾收窄至49点，低见25055。不过，在重磅科网股一度转升下，中午前高见25313，升307点，终收报25182，升176点，止步连跌3日。国指终止连跌两日，收报8425点升61点；科指报4884点，跌4点，连跌3日。

联想全周升52.4%

一周计，恒指累跌423点或1.7%，连跌3周；国指累跌125点或1.5%；科指转为累升14点或0.3%。本周计，联想、泡泡玛特（9992）和舜宇光学科技（2382）为表现最标青的蓝筹股，分别累涨52.4%、15.2%和14.4%。美团（3690）、长建（1038）和长实（1113）的表现最差，分别累跌9.7%、8.3%和7.5%。

一个月计，恒指转为累跌594点或2.3%；国指亦转为累跌256点或3%；科指则累升12点或0.3%，连升两个月。本月计，联想、舜宇光学科技和中芯（981）为表现最标青的蓝筹股，分别累涨102.4%、31.3%和24%。阿里健康（241）、中国宏桥（1378）和京东健康（6618）的表现最差，分别累跌18.8%、18.3%和17.5%。

国务院本周四发布《城市更新「十五五」规划》通知，允许通过地方政府专项债券支持符合条件的城市更新项目建设，支持用作项目资本金。消息刺激内房股飇升，碧桂园（2007）收报0.243元，升16.3%；融创中国（1918）报0.95元，升6.7%；万科企业（2202）报2.71元，升6.7%；越秀地产（123）报4.37元，升4.6%。

重磅科技股个别发展，腾讯（700）报427.2元，升0.5%；美团（3690）报73.45元，升0.2%。不过，京东（9618）报113.5元，跌0.6%；阿里巴巴（9988）报120.9元，跌0.7%；小米（1810）报28.04元，跌1.8%，另小米17T系列将于6月上旬发布。

信达生物升11.4%

蓝筹股方面，信达生物（1801）与辉瑞达成全球战略合作，加速创新肿瘤药物开发。根据协议，信达将获得首付款6.5亿美元，并有资格获得最高可达98.5亿美元的研发、监管与商业化里程碑付款。此外，对于每一款获批准上市的项目，信达生物将获得最高达双位数比例的销售分成。信达生物收报83.35元，升11.4%。泡泡玛特董事长王宁表示，致力做世界级企业，泡泡玛特收报173.4元，升7.4％，连升5日累升15.7%。不过，中芯回落，收报81.6元，跌7.5％，为表现最差的3大指数成份股。汇控（005）收报145.1元，跌0.1%。

李泽铭：AI股现回吐压力

Blue Water Capital首席投资官李泽铭表示，成交大增是因为MSCI换马，而除了传统股外，AI股亦开始转弱，或有较大的回吐压力，预计恒指短期支持位为24200点，阻力位为25500点。

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1230：恒指在5月最后一个交易日反复向好，半日升275点或1.1%，报25281点，成交额1,941.18亿。科指升81点或1.66%，报4969点。

科技股带领大市向上，联想集团（992）再创新高，半日升23.98%报24.4元；腾讯（700）升2.63%，报436.2元；阿里巴巴（9988）升1.56%；百度（9888）更大升8.36%，合共贡献近146点升幅。另外，美团（3690）升3%；网易（9999）升1%；小米（1810）逆市跌1.82%。

信达生物伙辉瑞合作

信达生物（1801）今早最多10.68%，高见82.85元。该公司今早发公告，表示与辉瑞（PFE）就12个具有突破性潜力的肿瘤早期及源头创新研发项目，签署全球战略许可及合作协议。

城市更新炒起内房股

另外，国务院昨日（28日）印发《城市更新「十五五」规划》，支持以专项债用作城市更新项目资本。内房股普遍升，碧桂园（2007）一度升41%，高见0.295元，中午报0.249元，升19.13%；融创中国（1918）半日升10.11%；万科（2202）升12.2%；佳兆业（1638）升9.09%；世茂集团（813）升5.66%。

蓝筹内房方面，龙湖（960）升5.88%；润地 （1109） 升3.71%；中海外 （688） 升3.17%。

泡泡玛特 （9992）半日升9.35%，创约2个月高，公司主席及行政总裁王宁昨日带同「星星人」公仔现身国新办发表会，表明要让泡泡玛特成为世界级企业。

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0930：据报美国与伊朗有望延长停火60天，美股三大指数周四齐创收市新高。道指收市报50668点，升24点或0.05%；标指升43点或0.58%，报7563点；纳指升242点或0.91%，报26917点；反映中国概念股表现的金龙指数跌0.48%，报6586点。Snowflake 与亚马逊达成多年业务协议，加上上调收入预测，收市暴升36.5%，软件板块亦集体上扬。Palantir 升逾8%、ServiceNow 及甲骨文升逾6%。

港股方面，恒指今早高开155点，报25161点。科网股普遍上升，阿里巴巴（9988）升1.14%；腾讯（700）升0.75%；美团（3690）升0.4%；小米（1810）无升跌；百度（9888）则升2.7%。联想（992）再破顶，大幅高开14.9%，报22.62元。

小鹏绩后挫3% 

小鹏汽车（9868）首季亏损扩大，经调整后净亏损扩大290%至16.9亿元人民币，开市跌3.46%。理想汽车（2015）受毛利率急跌拖累，首季由盈转亏，经调整后净亏损21亿元人民币，股价跌0.74%。

创想三维（3388）今日新上市，开报33.88元，较招股价18.8元高出80.2%。

北水动向方面，周四净买入港股76.09亿港元。中芯国际 (981)、泡泡玛特 (9992)、华虹半导体 (1347)分别获净买入41.74亿港元、11.21亿港元、8.11亿港元；阿里巴巴(9988)、小米(1810)、长飞光纤光缆 (6869)分别遭净卖出13.03亿港元、5.96亿港元、2.12亿港元。

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