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小鹏首季经调整多蚀2.9倍 次季交付有望增长 何小鹏：人形机器人将成新增长引擎

股市
更新时间：21:10 2026-05-28 HKT
发布时间：19:06 2026-05-28 HKT

小鹏汽车（9868）首季业绩亏损扩大，净亏损按年大增167%至17.8亿元（人民币，下同）；经调整后净亏损亦扩大290%至16.9亿元，不派息。期内总收入130.3亿元，按年跌17.6%。集团董事长何小鹏表示，将带领团队今年完成Robotaxi及人形机器人量产，预计明年起机器人硬件及AI模型收入将成为集团收入与毛利增长的新驱动力。小鹏美股盘前一度升逾7.5%。

次季收入料增逾7%

小鹏预计，第二季交付量介乎10万至10.6万辆，按年减少3.1%至增长2.7%，按季则大增约59.5%至69.1%；总收入预计196亿至208亿元，按年增7.3%至13.8%，按季增50.4%至59.6%。受电池成本上涨及车型结构变化影响，次季整体毛利率料与首季持平。

首季汽车毛利率升至12.1%

首季汽车交付量为6.3万辆，按年下跌33.3%；汽车销售收入110亿元，跌23.5%。不过汽车毛利率按年上升1.6个百分点至12.1%，整体毛利率升5个百分点至20.6%。集团副董事长顾宏地解释，自研技术创新及国际化收入增长令毛利率在淡季保持稳健。

人形机器人料明年交付 售价高于普通车型

人形机器人方面，何小鹏预计年底量产，2027年首季交付，并进驻门店，初期负责导览、讲解，后续拓展收银等岗位。硬件成本与汽车相近，售价高于普通车型，硬件毛利率表现亮眼，软件服务亦具盈利潜力。何小鹏说，海外市场因人力成本高，该板块商业化回本预计快于国内。团队已完成自研灵巧手及数据体系，全栈软硬件自研，产品遵循车规级标准。何小鹏强调，从明年起，机器人硬件及AI模型收入将成为集团新的增长驱动力。

目标五年海外收入及利润占比过半

何小鹏表示，海外市场被列为四大核心战略之一，目标五年后海外收入及利润占比过半。目前集团在印尼、马来西亚设厂供应东南亚，并与麦格纳合作在奥地利建厂服务欧洲，今年三地产能持续扩充。欧洲以当地生产为主，其他地区维持出口模式。下半年将推出四款全球化车型，2027至2028年海外扩张显著提速。

Robotaxi料广州第三季载客

何小鹏称，小鹏第二代智能辅助驾驶系统XNGP V2.0无需高清地图，泛化能力出色，第三季将推出新版本，目标行业第一，迈向真正L4自动驾驶。V2.0已在欧洲测试，力争明年初获多国监管认证。Robotaxi方面，GX车型在广州开展L4道路测试，第三季启动载客示范营运，相关技术可覆盖全系车型。

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