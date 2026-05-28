Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

理想首季经调整转蚀21亿人币 毛利率急削至6.1% 料次季交付跌逾一成

股市
更新时间：19:10 2026-05-28 HKT
发布时间：19:10 2026-05-28 HKT

理想汽车（2015）受毛利率急跌拖累，今年第一季业绩由盈转亏，录得净亏损23亿元（人民币，下同），去年同期纯利为6.46亿元；经调整后净亏损21亿元，去年同期经调整利润10亿元。期内收入总额为230亿元，按年减少11.2%。受业绩影响，理想美股盘前一度跌6%。

料次季交付最多10万辆

理想汽车预计，第二季车辆交付量为9.5万至10万辆，按年减少10%至14.5%；第二季收入总额预计为241亿至254亿元，按年减少16%至20.2%。

车辆销售收入跌13%

期内车辆销售收入215亿元，按年下降12.7%。车辆毛利率由去年同期的19.8%急跌至6.1%，按年减少13.7个百分点，按季亦减少10.7个百分点。首季总交付量为9.5万辆，按年增长2.5%。

理想汽车创办人李想表示，首季毛利率下跌主要反映理想i6以用户为中心的交付举措、原材料价格波动以及车型换代周期的影响，预期随交付回升带来规模效应及产品组合改善，盈利能力将逐步好转。

已斥资近1.4亿美元回购

理想于今年3月24日宣布10亿美元股份购回计划，截至5月26日，已斥资近1.4亿美元，回购约1,640万股A类普通股（包括约670万股美国存托股份）。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
刘恺威红馆拖新欢曝光最新恋情 女方身材丰满似00后女生 气质清纯甜蜜晒爱
刘恺威红馆拖新欢曝光最新恋情 女方身材丰满似00后女生 气质清纯甜蜜晒爱
影视圈
6小时前
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
影视圈
12小时前
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
时事热话
4小时前
屯门中学校长李卓兴爆粗成「三失」 今向校董会请辞 关爱队、分委会席位亦不保
01:34
屯门中学校长李卓兴爆粗成「三失」 今向校董会请辞 民政署：接获辞任关爱队及分委会通知
社会
2小时前
风扇仔「大户」试伏报告！港男深水埗丧买20把实测：竟得一款封神？好用全靠这两点｜Juicy叮
风扇仔「大户」试伏报告！港男深水埗丧买20把实测：竟得一款封神？好用全靠这两点｜Juicy叮
时事热话
9小时前
太兴/敏华大派现金券！14餐饮品牌联推$33即减优惠／$3加购／$33特价套餐
太兴/敏华大派现金券！14餐饮品牌联推$33即减优惠／$3加购／$33特价套餐
饮食
7小时前
02:04
公务员加薪｜薪酬趋势净指标出炉 高层加4.12% 中层加2.64% 低层加1.17%
政情
10小时前
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
影视圈
23小时前
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
食用安全
13小时前
Driscoll's蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢行字？
饮食
2026-05-27 19:23 HKT