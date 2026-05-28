理想首季经调整转蚀21亿人币 毛利率急削至6.1% 料次季交付跌逾一成

理想汽车（2015）受毛利率急跌拖累，今年第一季业绩由盈转亏，录得净亏损23亿元（人民币，下同），去年同期纯利为6.46亿元；经调整后净亏损21亿元，去年同期经调整利润10亿元。期内收入总额为230亿元，按年减少11.2%。受业绩影响，理想美股盘前一度跌6%。

料次季交付最多10万辆

理想汽车预计，第二季车辆交付量为9.5万至10万辆，按年减少10%至14.5%；第二季收入总额预计为241亿至254亿元，按年减少16%至20.2%。

车辆销售收入跌13%

期内车辆销售收入215亿元，按年下降12.7%。车辆毛利率由去年同期的19.8%急跌至6.1%，按年减少13.7个百分点，按季亦减少10.7个百分点。首季总交付量为9.5万辆，按年增长2.5%。

理想汽车创办人李想表示，首季毛利率下跌主要反映理想i6以用户为中心的交付举措、原材料价格波动以及车型换代周期的影响，预期随交付回升带来规模效应及产品组合改善，盈利能力将逐步好转。

已斥资近1.4亿美元回购

理想于今年3月24日宣布10亿美元股份购回计划，截至5月26日，已斥资近1.4亿美元，回购约1,640万股A类普通股（包括约670万股美国存托股份）。