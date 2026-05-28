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富途首季经调整净利润逾9亿 已计提中证监拟没收及罚款共18.5亿

股市
更新时间：18:03 2026-05-28 HKT
发布时间：18:03 2026-05-28 HKT

富途（FUTU）公布2026年第一季业绩，总营收录59亿元（约7.5亿美元），按年增长25%；经调整净利润（Non-GAAP）为9.2亿元（约1.2亿美元），已计提中证监拟没收违法所得约4.7亿人民币及拟罚款约13.8亿人民币；未纳入影响前，经调整净利润为30.1亿元，按年增长35.8%。不过，消息公布后，富途股价盘前向下，暂跌近4%至105.83美元。

相关文章：富途已全停内地身份开户及打假 公司目前营运正常 将严格遵循最新监管指引

交易佣金及手续费收入增14%

按业务分类，交易佣金及手续费收入26.4亿元，按年增长14.3%；利息收入26.5 亿元，按年升28%；其他收入（财富管理、企业服务等）录5.6亿港元，按年大增79.8%。

平台有资产客⼾达359万

截⾄季末，富途旗下富途⽜⽜和moomoo应⽤程式注册⽤⼾数达3,017万，帐⼾数为628万，按年分别增⻑15%和27%；有资产客⼾数达359万；平台客⼾资产达1.22万亿元（约1,558亿美元），按年升47%。第⼀季平台总交易额再创历史新⾼，达4.15万亿元（约5,294亿美元），按年增⻑29%。

相关文章：中证监严厉处罚老虎、富途、长桥 涉非法跨境经营 依法没收全部违法所得

 


 

 

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