三新股今起招股 龙丰未引入基投 大金重工较A股折让两成 天辰生物入场费4851元

三只新股由今日（28日）起同日招股，下周二（2日）截止认购，其中包括本港连锁药房龙丰集团（2290）、海上风电核心装备供应商大金重工（1081）及自身免疫性疾病药物研发公司天辰生物（1779）。上述3只新股均预计于6月5日挂牌。

龙丰：对本地零售感乐观

龙丰拟发行1.25亿股，一成香港公开发售，招股价5.18元至6.38元，集资约7.98亿元，每手500股，入场费3,222.17元，保荐人为星展亚洲融资，没有引入基石投资者。公司财务总监钟伟荣表示，对本地零售市场感到乐观，今年黄金周访港旅客按年升8%，当中内地旅客按年升一成，而公司大部份的生意来自游客，故受惠其中。

龙丰今年2月宣派股息每股130元，共1.3亿元，但是次集资所得的20%用于偿还贷款。钟伟荣解释，公司成立逾30年，上市前派息是回馈现有股东，上市后计划将可分配利润50%分派予股东，形容「大家分享」。他又说，公司的流动负债净额一直减少，由2023年的逾7.9亿元，减至去年11月30日近4亿元。

大金重工：集资最多约57.7亿

另一方面，大金重工（1081）拟发行8,696.58万股H股，一成香港公开发售，招股价不高于每股66.4元，集资最多约57.7亿元，每手100股，入场费6,706.97元，华泰国际、招商证券国际为联席保荐人。

该股引入新加坡政府投资公司（GIC）、HHLRA及HIM、CPE Juniper、UBS AM Singapore、泰康人寿、Eastspring、Pinpoint、工银理财、MWAL、Millennium、中邮理财、富国为基石投资者，认购金额合共3.6亿美元。

此外，该股已在A股上市，大金重工A股（002487）昨日收报74.71元人民币，经换算后，亦即H股最高招股价较A股折让约23%。

天辰生物：基投认购8700万美元

至于天辰生物拟发行1,419.32万股H股，一成香港公开发售，招股价96.06元，集资约13.6亿元，每手50股，入场费4,851.44元，国金证券为独家保荐人。

该股引入OrbiMed Funds、TruMed Funds、华泰资本投资有限公司及其最终客户、睿远基金、富国基金及富国香港、惠理、GBAHIL、FR M、源峰远景成长基金及中国银河国际投资（就源峰场外掉期而言）为基石投资者，认购金额合共8,700万美元。