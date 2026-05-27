市场关注美伊局势进展 美股早段向好 能源股受压

市场持续关注美伊谈判进展，相关消息影响投资气氛，美股周三早盘三大指数略微走高。道琼斯工业平均指数报50600点，升138点；标准普尔500指数报7525点，升6点；纳斯达克指数报26706点，升50点。

油价受压石油股跌 航空股逆市向好

据一份美伊谅解备忘录初步非正式文件显示，美方承诺解除对伊朗海上封锁，并撤走伊朗周边部分驻军；作为回应，伊朗计划于一个月内，逐步将霍尔木兹海峡商业船只通行量恢复至局势升级前状态，军舰则不在此列。地缘局势变化牵动资金流向，油价走弱令石油股受压，康菲石油、埃克森美孚、雪佛龙开盘跌幅约2%。与此同时，市场预期航运及出行环境趋于稳定，航空股逆市向好，联合航空、美国航空、达美航空升幅2％至5%。

台积电3纳米传加价 股价涨逾1%

个股表现分歧，半导体巨企台积电美股开盘涨逾1.3%。有消息指，集团3纳米制程晶片下半年将加价15%，明年料再调涨10%，价格调升预期带动股价造好。

NASA月球基地计划提振航天板块

航天板块亦迎来升浪，NASA公布月球基地建设计划，行业前景备受憧憬，相关股份开盘持续走强。Momentus急升30%，太空基建企业Redwire涨逾4%。

拼多多业绩逊预期 股价跌逾10%

电商股方面，拼多多表现偏弱，开盘跌幅超过10%。该公司公布2026年首季业绩，录得营收1062亿元人民币、纯利125亿元人民币，两项核心数据均逊于市场预期，投资者获利离场拖累股价下行。