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「恒生港美科技指数」增SpaceX为成份股 投资者可买相关挂钩ETF

股市
更新时间：17:34 2026-05-27 HKT
发布时间：17:34 2026-05-27 HKT

全球太空探索龙头SpaceX上市在即，本港恒指公司公布「恒生港美科技指数」将新增SpaceX为成份股。

重新调整美股成份股权重

恒指公司宣布，恒生港美科技指数编算方法中，将从美股额度从现有的「科技七巨头」（M7），额外纳入SpaceX，即合共8只，而美股成份股的总权重将重新调整。指数编算细则显示，美股成份股权重上限为合共35%。有关变更将以SpaceX确认上市作实。

目前与恒生港美科技指数挂钩的ETF产品为南方东英恒生港美科技ETF（3442），目前资产管理总额6.34亿元。

恒生港美科技指数涵盖符合港股通资格的恒⽣科指成份股及纳斯达克上市的科技七巨头，最新将成为「M7+1」。至于目前十大权重股分别为中芯国际（981）、美团（3690）、亚马逊（AMZN）、Google母企Alphabet（GOOG）、比亚迪（1211）、小米（1810）、阿里巴巴（9988）、Nvidia（NVDA）、苹果（AAPL），以及腾讯（700）。截至4月底，指数今年至今回报负7.27%，同期恒生科指累跌11.7%。
 

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