美光市值突破1万亿美元 瑞银予目标价1625美元 特朗普上周高喊「Micron is great」

美国存储晶片股美光（Micron，MU）周二股价大升逾19%至895.88美元，创下2011年11月以来最大单日涨幅，市值再创新高兼突破1万亿美元；若以今年以来计，累计升幅已达213%。瑞银分析师更预计，美光股价未来12个月将上涨逾一倍。此外，美国总统特朗普上周五曾公开喊出「美光很棒」（Micron is great）、「他们在本土投资了几千亿美元」，亦是刺激其股价急升原因之一。

已由周期股转向AI增长股

综合媒体报道，瑞银周二将美光目标价上调至1,625美元，为华尔街最高水平，亦是该行此前给予535美元目标价的3倍。若美光股价「达标」，届时美光市值将达到约1.8万亿美元，意味将超过Meta（META）及Tesla（TSLA）等公司目前的市值。

瑞银分析师Timothy Arcuri在报告中表示，随着AI推动整个记忆晶片行业结构性变化日趋明朗，市场将给予美光更「正常」的估值倍数，继续迎来估值上修。他认为，AI需求不只推升高频宽记忆体（HBM）用量，更促使大型云端业者以带有部分固定定价条件的长期供货协议锁定产能，因此美光的盈利波动可望下降，由传统周期股转向AI增长股。

