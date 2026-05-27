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富途热话中两个问题｜唐牛

股市
更新时间：08:58 2026-05-27 HKT
发布时间：08:58 2026-05-27 HKT

近日全城热话，必数阿爷打击跨境股票交易，导致富途及老虎股价急跌。在事件发生后，本栏夜间节目先后问观众两条问题，分别是「有没有富途户口」，以及「有没有捞富途」。

世界没有永远安全地方

先讲第一条问题，有的占比达75%，比起富途的口号，即每两个香港人就有一个有富途户口还要多。由于富途用户非常多，当中总有部份朋友会感到恐慌，生怕户口资金会全灭。

我只能够讲，呢个世界没有永远安全的地方，就算你将钱放落床下底，也可能因为火灾或遭爆格而蒙受损失；所以要规避风险，最简单就是分散投资，股票户口多几个，银行户口多几个，就算是但一个出事，也可将损失尽量减到最低。

捞富途战友已成大赢家

第二条问题，捞富途的战友仅两成，从股价由70多美元弹上今早的超过110美元，可知这班少数已成为大赢家。不过，答案其实并没有对与错。即未有捞底的八成人，相信已衡量过相关风险，自己未必能承受到，所以选择忍手。

投资市场风险及回报是成正比的，今次够胆捞货的，三两日时间已可赢近五成，但要承受股价随时再下跌的风险。说穿了，千万不要相信零风险高回报的投资陷阱呀。

唐牛

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