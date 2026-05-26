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小米首季经调整纯利挫43%仍胜预期 未来一年斥200亿回购

股市
更新时间：17:59 2026-05-26 HKT
发布时间：17:59 2026-05-26 HKT

小米集团（1810）2026年第一季度收入录得991.4亿元（人民币，下同），按年下跌10.9%，略胜市场预期；经调整净利润为60.7亿元，按年大幅减少43.1%，同样胜预期。

小米同时公布，新一轮回购计划，于未来12个月内回购总价值不超过200亿港元的B类股份。小米指，现况下进行回购可展示对自身业务展望及前景充满信心，并料现有财务资源足以支持回购，同时维持稳健的财务状况。

小米指，现有回购计划至今已斥资146亿港元回购共近4亿股。新回购计划于今年股东会后生效，持续至明年股东会。

手机出货减近两成 均价1310元破顶

业务分部方面，期内「手机×AIoT」分部收入为793亿元，按年减少14.5%；「智能电动汽车及AI等创新业务」分部收入为199亿元，按年增加6.9%。

智能手机收入443亿元，按年跌12.5%，主因出货量减少19.2%至3,380万部。不过，受惠高端手机占比增加，智能手机平均售价（ASP）按年升8.2%至每部1,310.1元，创历史新高。

IoT与生活消费产品收入247亿元，跌23.7%，主因国家补贴退坡影响内地收入，惟海外市场智能电视及平板收入增加有所抵消。互联网服务收入95亿元，升4.3%，受广告业务带动。

汽车交付增6.6% 平均售价微降1.3%

智能电动汽车收入190亿元，增5.1%，受惠交付量增加6.6%至80,856辆。集团推出YU7系列，但SU7系列因停售第一代而减少交付。汽车平均售价为每辆235,116元，微跌1.3%，因车辆购置税补贴及销售现车所致。

研发开支增33% AI大模型跻身全球前五

集团表示，研发开支按年大增33.4%至90亿元，研发人员数达26,048人创新高。集团宣布今年在AI领域至少投入160亿元，三年投入将超过600亿元，以加速推进「人车家全生态」AI闭环。

小米又表示，持续深耕人工智能领域。4月23日正式公测Xiaomi MiMo-V2.5系列大模型，其中Pro版本在通用智能体能力、复杂软件工程及长程任务上达全球顶尖Agent水准。在Artificial Analysis综合智能榜上，MiMo-V2.5-Pro综合智能指数位列全球开源大模型并列第一，跻身全球总排名前五，Agent指数亦并列开源第一。4月28日，集团开源该系列模型，采用MIT协议，支持商用部署与二次训练。
 

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