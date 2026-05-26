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剂泰澄清无收到中证监补充资料要求 股价午后反弹 较低位升近两成

股市
更新时间：13:38 2026-05-26 HKT
发布时间：13:38 2026-05-26 HKT

剂泰科技（7666）今午发澄清公告称，近期注意到某些媒体报道称，中证监已向包括公司在内的38家公司发出补充资讯披露要求，特此澄清并强调，该媒体报道中有关公司的资讯与事实不符且具有误导性。该股午后急升，曾报17.4元，升约3%；今早最低则曾见14.54元，即低位反弹近两成。

公司表示，于3月17日取得中证监关于公司H股在联交所上市及H股全面流通通知，并于5月13日成功在联交所主板上市；自取得中证监备案通知以来，公司未收到任何要求补充资料的通知。

同时，针对该媒体通报中的不实资讯及可能对公司声誉造成的损害，公司依据适用法律提起诉讼的权利，并采取一切必要法律行动以维护公司的合法权益。

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