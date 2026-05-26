宇树科技科拟科创板上市 下月1日审议 首程控股一度急升5%

上海证券交易所上市审核委员会公布，将于6月1日召开会议，审议内地机械人公司宇树科技的上市申请。该股在今年3月申请科创板上市并获受理，拟计划公开发行不低于4,044.64万股，集资金额42.02亿元人民币，保荐人为中信证券。

首程控股透过基金持股

受消息影响，首程控股（697）今早曾升逾5%至1.84元，其后升幅收窄，暂升约1%至1.77元；该股通过北京机器人产业发展投资基金参与宇树科技投资，基金在宇树科技发行前持股3.8262%，发行后持股比例约3.44%。

拟集资发展智能机器人

另一方面，宇树科技招股书显示，集资金额将主要投向智能机器人模型研发、机器人本体研发、新型智能机器人产品开发，以及智能机器人制造基地建设等项目。其中，模型研发项目投入规模最大。

值得留意的是，宇树科技近两年业绩增长速度明显加快，其中2025年营业收入约17亿元人民币，主营业务毛利率达到60%以上，相较2023年明显提升。收入结构方面，人形机器人业务收入占比从2023年的1.88%提升至2025年首三季51.53%，与四足机器人共同构成主要收入来源。

不过，宇树科技今年首季营业收入4.23亿元人民币，按年增长68.49%，但营业利润按年下降超过50%；公司解释称，主要受到研发费用和销售费用增长影响。