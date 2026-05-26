Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宇树科技科拟科创板上市 下月1日审议 首程控股一度急升5%

股市
更新时间：11:26 2026-05-26 HKT
发布时间：11:26 2026-05-26 HKT

上海证券交易所上市审核委员会公布，将于6月1日召开会议，审议内地机械人公司宇树科技的上市申请。该股在今年3月申请科创板上市并获受理，拟计划公开发行不低于4,044.64万股，集资金额42.02亿元人民币，保荐人为中信证券。

首程控股透过基金持股

受消息影响，首程控股（697）今早曾升逾5%至1.84元，其后升幅收窄，暂升约1%至1.77元；该股通过北京机器人产业发展投资基金参与宇树科技投资，基金在宇树科技发行前持股3.8262%，发行后持股比例约3.44%。

拟集资发展智能机器人

另一方面，宇树科技招股书显示，集资金额将主要投向智能机器人模型研发、机器人本体研发、新型智能机器人产品开发，以及智能机器人制造基地建设等项目。其中，模型研发项目投入规模最大。

值得留意的是，宇树科技近两年业绩增长速度明显加快，其中2025年营业收入约17亿元人民币，主营业务毛利率达到60%以上，相较2023年明显提升。收入结构方面，人形机器人业务收入占比从2023年的1.88%提升至2025年首三季51.53%，与四足机器人共同构成主要收入来源。

不过，宇树科技今年首季营业收入4.23亿元人民币，按年增长68.49%，但营业利润按年下降超过50%；公司解释称，主要受到研发费用和销售费用增长影响。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
黄长兴拒送10岁仔读国际学校 全因自己一个「痛处」挨足多年 现娶富贵妻住2千万豪宅
黄长兴拒送10岁仔读国际学校 全因自己一个「痛处」挨足多年 现娶富贵妻住2千万豪宅
影视圈
13小时前
「李家风暴」惊爆新一章  《东周刊》独家爆李家鼎女友系马贯东阿妈  与李泳豪争产大斗法
「李家风暴」惊爆新一章  《东周刊》独家爆李家鼎女友系马贯东阿妈  与李泳豪争产大斗法
即时娱乐
4小时前
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
时事热话
23小时前
移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题｜Juicy叮
移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题｜Juicy叮
时事热话
21小时前
王书麒近照曝光 偕老婆许秋怡恩爱赴明星饭局 昔日当红童星曾遭万梓良掌掴致面瘫
王书麒近照曝光 偕老婆许秋怡恩爱赴明星饭局 昔日当红童星曾遭万梓良掌掴致面瘫
影视圈
14小时前
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
生活百科
2026-05-24 09:30 HKT
屯门中学校长涉于新加坡作不当言行 校董会急扑火：深表歉意 若违教师操守必严肃处理
02:04
屯门中学校长涉于新加坡作不当言行 校董会急扑火：深表歉意 若违教师操守必严肃处理
社会
3小时前
屯门中学校长李卓兴再爆不当言论 旅游巴带学生玩接银纸 称「啲女人好贪心」惹哗然
02:04
屯门中学校长李卓兴再爆不当言论 旅游巴带学生玩接银纸 称「啲女人好贪心」惹哗然
社会
18小时前
阿娇钟欣潼豪宅花园大到似「户外森林」 搭帐幕露营一望无际超夸张 回复纤瘦靓样状态佳
阿娇钟欣潼豪宅花园大到似「户外森林」 搭帐幕露营一望无际超夸张 回复纤瘦靓样状态佳
影视圈
19小时前
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉。
10:07
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉丨独家
影视圈
5小时前