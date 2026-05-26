首钢朗泽卷土重来招股 入场费3454元 集资最多6.8亿

被称为「碳捕集第一股」的首钢朗泽（2553）由今日（26日）起至本周五（29日）招股，拟发行4,000万股H股，一成香港公开发售，招股价14.6元至17.1元，集资最多约6.84亿元，每手200股，入场费3,454.49元，预期6月3日正式挂牌，越秀融资为独家保荐人，未有引入基石投资者。

曾于去年7月招股后煞停

值得留意的是，首钢朗泽曾于去年7月招股，但其后因与首朗吉元相关的纠纷持续，先后两度煞停上市。集团最新表示，首钢朗泽与吉元君熠的诉讼已根据首钢朗泽与吉元君熠、吉元循环及吉元冶金于3月3日订立的诉讼和解协议达成和解，且该等诉讼已撤销。协议项下并无规定支付任何款项或其他形式的赔偿。

从事碳捕集、利用和封存行业

招股书指出，首钢朗泽是一家从事碳捕集、利用和封存行业（亦称为CCUS行业）的公司，主要专注于通过碳捕集和利用技术生产乙醇及微生物蛋白等低碳产品，并提供低碳综合性解决方案。根据弗若斯特沙利文资料，集团是CCUS行业中首家利用经过验证的合成生物技术实现低碳产品生产商业化及规模化的公司。目前在中国3个不同省份成功投入营运4套规模化生产设施。

招股书又指，集团的乙醇能够应用于车用燃料以及用作生产香水、运动时装、清洁剂、包装材料等产品的原料；其微生物蛋白是中国第一种新型饲料蛋白原料，亦获得了中国农业农村部颁发的首张饲料原料类别的饲料和饲料添加剂新产品证书，相关技术有助于减少传统农业种植及养殖的空间和时间限制。

去年亏损扩大至3.25亿

至于集团商业模式主要包括产品销售（主要包括乙醇和微生物蛋白销售），以及为工业客户提供低碳综合性解决方案。业绩方面，去年首钢朗泽收入录5.22亿人民币，按年跌7.4%；年内亏损3.25亿人民币，扩大32.6%。

是次集资所得款项净额用途方面，约24.5%用于河北首朗二期设施；约24.8%用于资助在中国内蒙古包头建设和开发SAF生产设施；约15.7%用于菌株、生产设备及工艺以及智能生产管理系统的研究与开发；约14.6%用于四个生产设施的技术升级，包括对生产过程中的发酵、预处理及污水处理等环节的升级；约9.7%用于新产品开发；约4.3%用于投资宁夏滨泽地方政府拟设立的一家气体公司，由该公司统一建设工业尾气输送管道及配套设施；以及约6.4%用于一般公司用途和营运资金需求。

