香港中旅首季经调整净利润增1倍 旅游景区接待人数约615万人次

香港中旅（308）公布，截至今年3月底止第一季度录得收入11亿元，按年上升13%，并于第一季度录得未包括投资性物业公允价值变动的调整净利润1.3亿元，按年增长1.01倍。剔除本年度不再纳入集团合并报表的旅游地产业务后，集团第一季度收入按年增长23%。该公司续指，今年第一季度旅游景区及相关业务接待人数合共约615万人次，按年增长19%。

收购带来新的收入增长点

香港中旅主席吴强表示，收入增长主要由集团于去年10月27日完成收购的吉林省松花湖国际度假区开发有限公司及中旅（北京）冰雪体育发展有限公司，为集团带来新的收入增长点；及集团其他存量项目接待人数上升导致收入上升。

香港中旅指，第一季度利润增长主要由于集团于去年12月22日透过实物分派完成将旅游地产业务从集团分拆，旅游地产业务的财务业绩自实物分派完成当日起从集团的综合财务报表中分拆，集团实现剥离持续亏损企业；及集团的旅游景区及相关业务收入上升。

