Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港中旅首季经调整净利润增1倍 旅游景区接待人数约615万人次

股市
更新时间：20:06 2026-05-25 HKT
发布时间：20:06 2026-05-25 HKT

香港中旅（308）公布，截至今年3月底止第一季度录得收入11亿元，按年上升13%，并于第一季度录得未包括投资性物业公允价值变动的调整净利润1.3亿元，按年增长1.01倍。剔除本年度不再纳入集团合并报表的旅游地产业务后，集团第一季度收入按年增长23%。该公司续指，今年第一季度旅游景区及相关业务接待人数合共约615万人次，按年增长19%。

收购带来新的收入增长点

香港中旅主席吴强表示，收入增长主要由集团于去年10月27日完成收购的吉林省松花湖国际度假区开发有限公司及中旅（北京）冰雪体育发展有限公司，为集团带来新的收入增长点；及集团其他存量项目接待人数上升导致收入上升。

香港中旅指，第一季度利润增长主要由于集团于去年12月22日透过实物分派完成将旅游地产业务从集团分拆，旅游地产业务的财务业绩自实物分派完成当日起从集团的综合财务报表中分拆，集团实现剥离持续亏损企业；及集团的旅游景区及相关业务收入上升。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
长者生活智慧 10个买餸7个「拉车仔」 网民拆解现象 背后一原因最心酸｜Juicy叮
时事热话
8小时前
移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题｜Juicy叮
移英港妈输掉20年婚姻 同路人蒲头：我也在英国离了 网民看透世情：移民放大双方问题｜Juicy叮
时事热话
5小时前
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
生活百科
2026-05-24 09:30 HKT
迪卡侬新出$299防水鞋爆红！港人大雨实测列3优点「近排最满意产品」 网民：夏天要有！
迪卡侬新出$249防水鞋爆红！港人大雨实测列3优点「近排最满意产品」 网民：夏天要有！
时尚购物
2026-05-24 11:00 HKT
屯门中学校长李卓兴再爆不当言论 旅游巴带学生玩接银纸 称「啲女人好贪心」惹哗然
屯门中学校长李卓兴再爆不当言论 旅游巴带学生玩接银纸 称「啲女人好贪心」惹哗然
社会
3小时前
朱玲玲罕穿紧身便服出巡佛山市集  尽展丰胸盛臀减龄20岁  丈夫罗康瑞一举动极宠妻
朱玲玲罕穿紧身便服出巡佛山市集  尽展丰胸盛臀减龄20岁  丈夫罗康瑞一举动极宠妻
影视圈
6小时前
西湾河伤人案｜41岁清洁主管疑出轨遭双煞刀棍袭击 58岁妻涉买凶被捕
01:07
西湾河伤人案｜41岁清洁主管疑出轨遭双煞刀棍袭击 58岁妻涉买凶被捕
突发
6小时前
九巴撞工程车后，有人跑走两条行车线逃命，惊险万分。fb 车cam L（香港群组）
01:54
有片│青葵公路巴士与2工程车相撞酿22伤 有人跑走2条行车线上路壆逃命
突发
1小时前
李家鼎神隐一个月后首曝光  暴瘦憔悴面色暗哑  李泳豪大赞精神将父子档闯YouTube
李家鼎神隐一个月后首曝光  暴瘦憔悴面色暗哑  李泳豪大赞精神将父子档闯YouTube
影视圈
3小时前
中年好声音4｜莫家淦「不听校长言」惨遭淘汰  谭咏麟一举动深情安慰  临别赠言惹哭肥妈
中年好声音4｜莫家淦「不听校长言」惨遭淘汰  谭咏麟一举动深情安慰  临别赠言惹哭肥妈
影视圈
4小时前