屈臣氏据报下半年推进双重上市 拟伦港挂牌筹156亿

长和（001）旗下屈臣氏据报将于下半年推进双重上市，虽然尚未决定主要上市地，但屈臣氏希望在2026年底前通过在伦敦和香港上市集资约20亿美元（约156亿港元）。

据外媒引述消息人士报道，屈臣氏预计今年下半年在香港和伦敦推进市值300亿美元的双重上市，不过至今尚未决定主要上市地。这已是自2014年首次披露计划、2024年明确意向后，屈臣氏第三次尝试推进IPO。

自2025年以来港股逐渐回温，也有不少来自大陆的药妆品牌寻求在港股上市，屈臣氏于去年底重新传出推进上市的消息。据此前报道，淡马锡基金有意在此次IPO退出投资。

内地业务连续六年下滑

屈臣氏在全球31个市场拥有1.7万间门店（旗下品牌包括健康及美容专卖店屈臣氏、百佳超市、丰泽、以及葡萄酒专卖店Watson's Wine等），每年服务超过60亿人次的顾客。

整体来看，屈臣氏中国大陆业务已连续六年业绩下滑，盈利能力持续走弱。但欧洲市场与中国以外的亚洲市场则表现不错，欧洲市场2025年上半年营收达607.01亿港元，年增10%；中国以外的亚洲市场，营收达204.93亿港元，年增12%。