Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屈臣氏据报下半年推进双重上市 拟伦港挂牌筹156亿

股市
更新时间：09:20 2026-05-24 HKT
发布时间：09:20 2026-05-24 HKT

长和（001）旗下屈臣氏据报将于下半年推进双重上市，虽然尚未决定主要上市地，但屈臣氏希望在2026年底前通过在伦敦和香港上市集资约20亿美元（约156亿港元）。

据外媒引述消息人士报道，屈臣氏预计今年下半年在香港和伦敦推进市值300亿美元的双重上市，不过至今尚未决定主要上市地。这已是自2014年首次披露计划、2024年明确意向后，屈臣氏第三次尝试推进IPO。

自2025年以来港股逐渐回温，也有不少来自大陆的药妆品牌寻求在港股上市，屈臣氏于去年底重新传出推进上市的消息。据此前报道，淡马锡基金有意在此次IPO退出投资。

内地业务连续六年下滑

屈臣氏在全球31个市场拥有1.7万间门店（旗下品牌包括健康及美容专卖店屈臣氏、百佳超市、丰泽、以及葡萄酒专卖店Watson's Wine等），每年服务超过60亿人次的顾客。

整体来看，屈臣氏中国大陆业务已连续六年业绩下滑，盈利能力持续走弱。但欧洲市场与中国以外的亚洲市场则表现不错，欧洲市场2025年上半年营收达607.01亿港元，年增10%；中国以外的亚洲市场，营收达204.93亿港元，年增12%。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
富临酒家长沙湾分店5.29结业！职员亲证消息 网民热议1原因退场
富临酒家长沙湾分店5.29结业！职员亲证消息 网民热议1原因退场
饮食
15小时前
移英港人生活大变 盘点5年他乡故事 自爆私事：一习惯由每日做变一周两次｜Juicy叮
移英港人生活大变 盘点5年他乡故事 自爆私事：一习惯由每日做变一周两次｜Juicy叮
时事热话
20小时前
佘诗曼51岁生日饭局泄蜜？JW与富贵绯闻新欢王至尊「拍拖照」流出 唐鹤德现身为阿佘庆生
佘诗曼51岁生日饭局泄蜜？JW与富贵绯闻新欢王至尊「拍拖照」流出 唐鹤德现身为阿佘庆生
影视圈
15小时前
八达通6批旧卡即将失效！听到「嘟～嘟嘟」提示要换卡 即睇2大免费更换方法
八达通6批旧卡即将失效！听到「嘟～嘟嘟」提示要换卡 即睇2大免费更换方法
生活百科
21小时前
白宫外惊传十多响枪声 枪手遭特勤局击毙 特朗普当时身处府内
白宫外惊传十多响枪声 枪手遭特勤局击毙 特朗普当时身处府内
即时国际
55分钟前
黄泽林罕有放闪晒与陈康堤甜蜜照 于法网幸运晋级正赛 女友与「未来外父」陈奕迅力撑
黄泽林罕有放闪晒与陈康堤甜蜜照 于法网幸运晋级正赛 女友与「未来外父」陈奕迅力撑
影视圈
13小时前
连锁酒楼海鲜拼盘 $598四人餐叹齐龙虾/蛏子/鲍鱼/龙趸 全线4分店特价供应
连锁酒楼海鲜拼盘 $598四人餐叹齐龙虾/蛏子/鲍鱼/龙趸 全线4分店特价供应
饮食
2026-05-23 10:00 HKT
六合彩｜头奖1300万今晚搅珠
六合彩｜头奖1300万搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你!
社会
12小时前
下礼拜打风？ 电脑预测季候风最早5月底爆发 天文台咁回应
01:05
下礼拜打风？ 电脑预测季候风最早5月底爆发 天文台咁回应
社会
18小时前
陈司翰神隐多年发福罕现身 怨做陈慧琳细佬如无间地狱 曾与庄思明拍拖惹家暴疑云
陈司翰神隐多年发福罕现身 怨做陈慧琳细佬如无间地狱 曾与庄思明拍拖惹家暴疑云
影视圈
19小时前