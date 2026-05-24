中证监严查跨境炒股范围大 专家提醒不只3券商 内地股民持仓或达2万亿 违规需2年退场

中证监上周五（5月22日）严禁境外机构在内地非法提供开户及交易服务，并定下两年内全面清理相关境外机构非法存量业务，预计影响包括券商、银行等所有金融业机构，甚至互联网资讯平台和自媒体。《星岛》早于去年5月亦曾放蛇发现，内地社交平台上充斥一条龙开立香港券商户口的「产业链」。有内地法律界人士表示，今次监管当局行动相信并非只针对3间券商，而是针对整条违规开户「产业链」及其他境外券商平台。

涉证券、基金和期货交易平台

根据中证监联同人民银行、金融监管总局、网信办及国家外汇局等八部门出台方案显示，政策涉及证券、基金和期货交易的平台和银行，规模庞大。中证监上周五亦明确指出，目的是全面取缔境外机构的非法跨境经营活动。汉坤律师事务所合伙人权威亦向本报表示，相信内地当局今次行动是针对违规开户的「产业链」，而非仅针对老虎、富途及长桥这3间券商。美资券商盈透证券（IBKR）回复本报对中证监新规相关查询时则指，该公司会确保其营运遵守内地相关监管要求。

权威亦表示，治理方案明确列出三类需要重点规范的对象，第一类是未经批准在境内开展证券、期货、基金业务的境外机构；第二类是协助境外机构非法展业的境内关联方、合作方及非法中介；第三类是为非法跨境业务提供开户教程、经验分享、引流推广的网站、应用程式、互联网平台和自媒体帐号。

中证监上周五公布，全面禁止境外券商平台在内地开展经营业务。

他又表示，今次监管行为有其必要性，首先是内地投资者进入境外高风险金融产品市场，引发投资者保护问题；其次，此类业务便利境内资金违规流向境外，对外汇管理造成压力。第三是他们实质性替代了境内持牌金融机构的服务，影响了境内资本市场的正常秩序。他又指，官方今次并非有新监管方向，而是2022年底禁止境外机构违法吸纳内地投资者的延续。

存量业务两年「可沽不可买」

另一方面，有关方案表明设置2年集中整治期清理非法存量业务，期内禁止境外机构为存量投资者在境内非法提供买入交易、转入资金等服务，但允许单向卖出交易并转出资金。在集中整治期满后，境外机构要全面关停境内网站、交易软件及配套服务，禁止为存量投资者在境内非法提供交易等服务。

有律师相信，中证监的行动有助保护内地投资者。

当这批存量投资者不能透过境外券商投资港股，影响有多大？有统计指，被查出的券商中，最大规模一间的港股持仓总额逾4,000亿元；而今次受内地监管新规影响的本港银行及券商，其内地投资者的港股总持仓料超过2万亿元。不过，未知当中持仓，有几多需要沽清离场。

资深投资及理财人何启聪认为，考虑到可分两年逐步减仓，而且内地资金「出海」也未必重仓中概股，相信对港股权重股影响有限。另有市场人士表示，若这批内地投资者的户口陆续沽货现场，对港股的影响仍难估计，而由于内地资金对港股交投影响越来越大， 有必要引导这些资金重回正轨，通过合规渠道投资港股，促进市场健康发展。

《星岛》曾放蛇 揭券商把关不力

香港证监会上周五发出的《通函》，指出12间本地证券经纪行在开户作业存在重大缺失，包括尽职审查不足、接受可疑或伪造文件等，最严重个案中逾半客户帐户曾使用伪造文件开户。《星岛》去年5月曾进行放蛇，揭发内地社交平台上开立香港券商户口「产业链」猖獗，并教唆以假文件开户。记者昨日再次浏览小红书，发现在《星岛》报道刊出不久后，已没有这类协助开立香港券商户口的新帖文。

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除了对虚假文件把关不力，有些券商也存在系统漏洞。有港漂向本报透露，他在某券商应用程式开户时，在证件类型一栏勾选「香港身份证」，实际却只填写港澳通行证号码，毋须上载证件原件也获批，认为券商审核宽松，等于变相打开了门户。

证监会在《通函》要求持牌法团采取额外措施，包括关闭以可疑或伪造文件开立的投资帐户，以及在开立新的投资帐户时须取得投资者书面声明等。有龙头券商早前则表示，在过去一段时间清退了数以万计的虚假户口，并引入了创新技术去满足KYC需求。

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