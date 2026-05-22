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美股三大指数齐涨 道指升逾350点 专家料美股还将升温

股市
更新时间：21:37 2026-05-22 HKT
发布时间：21:37 2026-05-22 HKT

沃什正式接掌全球最大央行，「掌舵」美国联储局。道指报50642点，升356点；标指报7482点，升36点；纳指报26416点，升123点或0.4%。

或受中证监严厉处罚老虎、富途、长桥涉非法跨境经营的消息影响，港股夜期跌226点或1.03%。

富途（FUTU）跌24.9%；向上融科（TIGR）跌19.52%；Nvidia（NVDA）续跌0.12%；微软（MSFT）升0.3%。

美股下半年或再涨6%

瑞银提到，尽管面临中东冲突带来的负面逆风，美国股市仍表现出韧性，主要得益于市场对战争结束的预期、强劲的第一季度财报以及人工智能势头的持续推动。瑞银认为，美股将在下半年继续高歌猛进，并在目前基础上再涨6%收官。

摩根士丹利在本周早些时候也已转向看好美股，预计未来12个月标普500指数将触及8300点，因为更强劲的盈利表现将继续压倒其他所有负面因素带来的干扰。该行还将这一美国基准指数的年终目标上调至8000点。

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