Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

联想料AI业务保持高双位数增长 AI伺服器意向订单210亿美元

股市
更新时间：14:40 2026-05-22 HKT
发布时间：14:40 2026-05-22 HKT

联想集团（992）受惠于AI产业高速发展，截至3月底止2026财年AI相关收入按年大增84%，业务占总营收比重已达38%，股价最新升逾18%。联想集团高级副总裁兼首席财务官郑孝明表示，受出口相关政策调整影响，内地高端AI晶片业务短期面临压力，目前集团AI基建业务增长主要依靠海外市场支撑。现时H200晶片对华供货审批出现松动迹象，联想已纳入预选供应企业名单，具备向内地客户供货资格，待监管审批落地后，内地市场有望迎来反弹，释放全新业务增量。

具抢占全球市场红利优势

对于AI业务后续走势，郑孝明指出，随著营收基数扩大，AI增速难以维持此前超高水平，但仍可保持高双位数增长。当前集团AI伺服器意向订单规模高达210亿美元，多笔重大合作项目正洽谈推进。他说，业界预期未来数年AI基建市场规模将达万亿美元级别，联想亦是唯一在内地与海外伺服器市场均稳居前三的企业，具备抢占全球市场红利的先天优势。

与此同时，他提到，SSG方案服务板块迎来AI推理需求带来的发展机遇，特色算力订阅服务市场反响热烈。该板块将持续保持双位数年度增长，长期目标将利润率稳定维持20%以上。

全年多赚38% 末期息增10.5%

联想集团2025至2026财年全年营收830.8亿美元，按年上升20%；纯利达19.12亿美元，按年增长38%，公司同时宣布派发末期股息33.7仙，股息增幅10.5%。
 
单看第四季度经营表现，营收录得215亿美元，同比增长27%，创五年最大季度升幅，大幅超出市场预期；季度纯利5.21亿美元，暴涨近4.8倍。

旗下三大业务板块，包括智能设备业务集团（IDG）、基础设施方案业务集团（ISG）、方案服务业务集团（SSG）全年收入均实现双位数增幅。第四季度IDG经营溢利上升26%；ISG盈利则大幅飙升56倍。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
01:41
长者生活津贴、生果金、综援今日起出「双粮」 一文睇清金额及发放详情
社会
5小时前
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
生活百科
21小时前
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
影视圈
18小时前
信和置业于标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2026》中，获评为「中国企业标普全球可持续发展评估评分最佳1%」，成为房地产管理与开发行业内唯一获得最高表彰级别的企业。
企业接轨国际可持续发展标准 信和置业稳步实践绿色营运 将低碳理念融入社区
企业资讯
22小时前
文苑楼夺命火警｜死者妻哭诉无力扯老伴出火海 「我身边人都走咗 我做人冇咩意思！」
02:49
文苑楼夺命火警｜死者妻哭诉无力扯老伴出火海 「我身边人都走咗 我做人冇咩意思！」
突发
2小时前
公屋除名演变流血冲突 港女欲脱离原生家庭遭母反锁咬伤 母怒吼：「生咗个白眼狼！」｜Juicy叮
公屋除名演变流血冲突 港女欲脱离原生家庭遭母反锁咬伤 母怒吼：「生咗个白眼狼！」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
影视圈
15小时前
61岁郭晋安离巢半年状态直线下滑  一部位彻底出卖真实年龄  演艺路未明自叹是否还懂演戏
61岁郭晋安离巢半年状态直线下滑  一部位彻底出卖真实年龄  演艺路未明自叹是否还懂演戏
影视圈
6小时前
文苑楼夺命火警｜6旬轮椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾纸皮维生 闻噩耗哭成泪人
02:49
文苑楼夺命火警｜6旬轮椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾纸皮维生 闻噩耗哭成泪人
突发
6小时前
房署突击巡查公屋！住户公开「家访」亲身经历细节 「证明依家查得好严」
房署突击巡查「家访」！公屋住户公开亲身经历细节 「证明依家查得好严」
生活百科
2小时前