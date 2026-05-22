联想料AI业务保持高双位数增长 AI伺服器意向订单210亿美元

联想集团（992）受惠于AI产业高速发展，截至3月底止2026财年AI相关收入按年大增84%，业务占总营收比重已达38%，股价最新升逾18%。联想集团高级副总裁兼首席财务官郑孝明表示，受出口相关政策调整影响，内地高端AI晶片业务短期面临压力，目前集团AI基建业务增长主要依靠海外市场支撑。现时H200晶片对华供货审批出现松动迹象，联想已纳入预选供应企业名单，具备向内地客户供货资格，待监管审批落地后，内地市场有望迎来反弹，释放全新业务增量。

具抢占全球市场红利优势

对于AI业务后续走势，郑孝明指出，随著营收基数扩大，AI增速难以维持此前超高水平，但仍可保持高双位数增长。当前集团AI伺服器意向订单规模高达210亿美元，多笔重大合作项目正洽谈推进。他说，业界预期未来数年AI基建市场规模将达万亿美元级别，联想亦是唯一在内地与海外伺服器市场均稳居前三的企业，具备抢占全球市场红利的先天优势。

与此同时，他提到，SSG方案服务板块迎来AI推理需求带来的发展机遇，特色算力订阅服务市场反响热烈。该板块将持续保持双位数年度增长，长期目标将利润率稳定维持20%以上。

全年多赚38% 末期息增10.5%

联想集团2025至2026财年全年营收830.8亿美元，按年上升20%；纯利达19.12亿美元，按年增长38%，公司同时宣布派发末期股息33.7仙，股息增幅10.5%。



单看第四季度经营表现，营收录得215亿美元，同比增长27%，创五年最大季度升幅，大幅超出市场预期；季度纯利5.21亿美元，暴涨近4.8倍。

旗下三大业务板块，包括智能设备业务集团（IDG）、基础设施方案业务集团（ISG）、方案服务业务集团（SSG）全年收入均实现双位数增幅。第四季度IDG经营溢利上升26%；ISG盈利则大幅飙升56倍。