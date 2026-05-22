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恒指今季检 智谱MiniMax有望晋身科指 股价大升20%及11%

股市
更新时间：11:43 2026-05-22 HKT
发布时间：11:43 2026-05-22 HKT

恒生指数公司今日收市后进行季检，有分析指，智谱（2513）及MiniMax（100）有望获纳入恒生科技指数。

智谱最新升逾20.3%，报1216元；MiniMax则升11%，报736元。

这两间公司自今年1月上市以来，均已上涨至少300%。若它们被纳入指数，智谱最快可于6月8日依「快速纳入规则」成为港股通可买卖股份。至于MiniMax，则由于加权投票权公司有更严格的要求， 可能要到8月才符合港股通资格。彭博估计，智谱可能吸引510亿至920亿港元的南向资金，而MiniMax则可能吸引470亿港元。

分析师料北水青睐AI模型公司

彭博分析师 Jason Liao表示， A股市场几乎没有纯粹的AI模型公司，相信北水将成为这两间公司未来的重要支撑。另外，若两间公司被纳入科指，预期合计权重可能约为 9%，若北水流入，加上潜在约40亿美元的交易型基金（ETF）买盘，可能有助于抵销7月限售股解禁前的抛售压力。

汇丰早前估算，MiniMax目前仅有5%的股份可自由交易，7月将有65%的股份解禁。智谱则有约6%的股份将于7月解禁，另有40%将于明年1月底解禁。

百济神州再成「染蓝」大热

恒生指数方面，瑞穗证券预期百济神州（6160）、贝壳（2423）、招金矿业（1818）和百胜中国（9987）有望「染蓝」，而舜宇光学（2382）可能会被剔除。
 

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